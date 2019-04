Voz 0460

00:20

enviar resulta que era un cásting la voz el programa organizada el concurso de yo canté laca sito perdía cuando acabo me dicen te has clasificado para que emite mañana a las diez ensayos ya me veinte resaca a las diez de la mañana del día siguiente que andando pero no sólo eso amigo sino que tengo que comunicar y con esto ya cierro bueno voy