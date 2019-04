Escucha las noticias de las 20:00 (29/04/2019)

Ciudadanos que pretende por la vía de los hechos conseguir el espacio que le han negado por la vía de los votos el del líder de la oposición Inés Arrimadas asegura que no hay ningún debate interno en su partido cuando se trata de decirle no a Sánchez

hoy no ha habido ningún debate es que estábamos todos convencidos de que Ciudadanos no puede pactar con aquel que ha pactado con Torra con Bill voy con con aquel que llama crispa es que nos echan la culpa a nosotros a nosotros de la tensión en Cataluña cuando somos nosotros las víctimas de la crispación y las víctimas de los ataques del nacionalismo

más colores que el anterior o al menos eso es lo que pretende Ximo Puig sumar a Compromís y a Podemos también en clave de elecciones el ex presidente pues the money los exconsejeros Comín nipón sativa no tener que ganarse en los tribunales un puesto en las listas europeas la Junta Electoral Central les ha dicho que no tienen derecho a ser elegidos