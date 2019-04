Escucha las noticias de las 21:00 (29/04/2019)

Voz 0194

00:18

estábamos en la noche después de la gran noche así que ahora que tenemos los datos del escrutinio recientes vamos a dedicar este tramo de programa a explicarlos por territorios porque ha perdido el PP la hegemonía en Galicia o en Madrid porque en algunas provincias Ciudadanos ha superado al PP donde han logrado los partidos sus mejores y peores resultados en fin una mirada a un país a partir de lo que ese país decidió votar anoche después de una campaña larga allí en las vísperas precisamente de que empiece otra campaña antes de esto actualizamos lo fundamental de días José Luis Sastre buenas noches Noches hilo fundamental sigue pasando por las elecciones pero no tanto ya por el resultado sino más bien por lo que se desprende de sus resulta vamos a dedicar el siguiente tramo de nuestra mesa de análisis político ha dicho hoy el PSOE que pretende un gobierno en solitario pero ha dicho Mas que no tiene prisa así que si uno escucha Ábalos que hablaba esta tarde en Ferraz llegue a la conclusión de que lo más probable es que hasta después de las próximas elecciones no sepamos exactamente quién nos va a gobernar sobre lo que pidió anoche a la militancia socialista en Ferraz ese grito de con Rivera no