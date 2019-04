El Larguero (29/04/2019): Segunda parte

Voz 1 00:00 cena en Cambridge Ésta es la que viví este evento ha sido de que os sí tenga tocho atribuir una Apple Lancho seta a la banda

Voz 1375 00:15 a las doce aquí en Canarias a las once y está por ahí Bella me ya te que ya les saludamos sigue por haitiana ópera sí si está esta por ahí Mario Torrejón hola Mario qué tal buenas noches Los lunes al sol los lunes al sol hoy lunes de descanso para los madridistas después de lo de ayer que fue otro día que no gustó a nadie y especialmente no gustó a su entrenador que dijo estoy enfadado pido perdón

Voz 1501 00:34 un día muy decepcionante de los más decepcionantes de de esta larga travesía por el desierto que que ha encabezado Zidane todo todo el mundo en el Real Madrid va detrás de él y de lo que Zidane pueda tener claro pero evidentemente esos tragos son malos incluso para entrenador pues muy claro que lo tenga así que ayer mal ambiente es verdad le escuchamos a anoche es decir que que había que pedir perdón que no habían hecho nada de nada literalmente ni ocasiones ni habían puesto actitud que no se puede tener esa imagen y que pedían perdón ya te dije ayer que tenía contrastado y es así hoy luego te reafirmar que en el descanso ya se lo dijo a los futbolistas esta vez no sirvió ha habido veces que sí que ha servido y se ha enderezado el rumbo

Voz 1375 01:11 aparte donde hecho incluso buen fútbol se ha terminado

Voz 1501 01:13 anal pero ayer poco más que salvar actuación de Courtois que estuvo un par de paradas y lo hizo bien pero lo demás nada de nada efectivamente y como digo

Voz 2 01:21 nadie se siente especialmente

Voz 1501 01:23 molesto con esas palabras tan duras decidan porque como digo ya lo había dicho antes en El Vestuario todo el mundo está deseando que termine esto desde ciudadana a los jugadores pasando por los directivos y por supuesto también los aficionados que aunque les gusta mucho el fútbol y por supuesto esto es un viacrucis es un auténtico suplicio lo que están viendo en los últimos días en el Real Madrid el problema es que aunque un cásting y lo tengo muy claro Zidane yo ya te decía las primeras semanas de la llegada del francés que esto es para tomar nota yo creo que está sigue tomando nota mucho de los que tenía la certeza de que tranquilo que me quedo seguro porque yo tengo el futuro asegurado yo creo

Voz 1375 01:57 qué bueno está tan seguro deberían intentar su poco la ropa porque

Voz 1501 01:59 yo creo que Zidane extra entrando algunas dudas sobre las certezas que tenía no es de extrañar por la imagen que vemos ahí ya te dije hace poco la lista de la compra creo que las bajas van a seguir siendo las mismas pero sí que me da la sensación de que jugadores de los que yo te hablaba hace un tiempo en el Real Madrid creen que no va a haber problemas con Marcelo pese a que se rumorea los como eso muy fuertes de que se podía marchar incluso la Juve o de Luka Modric que ya lo tuvo el verano pasado muy complicado para que seguirían marchaba al Inter y que parecía que esta temporada podría haber menos problemas bueno yo tengo que ver qué Marcelo Modric se queden aquí sin problemas lo tengo que llegar a ver ya veremos si eso sucede en cualquier caso parece que lo tiene claro pero que con la imagen de los últimos tiempos queda alguna duda y lo último Gareth Bale yo creo que este esta temporada es la temporada que más veces hemos escuchado a su representante hablar ayer perdón esta mañana lo ha hecho en la BBC de nuevo en Inglaterra ya ha vuelto a repetir que está al cien por cien comprometido con el Real Madrid no es exactamente a qué se refiere pero evidentemente este Gareth Bale

Voz 1375 02:55 al que yo he defendido muchas veces pues pues su opinión

Voz 1501 02:57 ah y yo creo que es el peor que hemos visto en el Real Madrid

Voz 1375 03:01 su peor año de Nahr siquiera tenido esa esa

Voz 1501 03:04 apariciones estelares que ha tenido durante todos los años el conjunto blanco y que a mi me parece que es un jugadorazo pero que ahora mismo no no tiene lo que lo lo que necesita un jugadorazo para combatir una supuesta

Voz 1375 03:14 todo de Gareth Bale lo que además hoy es su representante mala noticia que pena que no siga oiga Bale que no sólo oye nunca su jugador que tampoco le de preocupar mucho yo ni lo que piensa de Ny lo que día de ni la prensa ni la afición y los compañeros el va por libre y eso al final se acaba transmitiendo que acaba transmitiendo una imagen de distante no lo siguiente de un planeta lejano no que está aquí forma parte de la órbita interestelar por ahí está en el espacio pero bueno mi se comunican y se relacionan y se oye nunca sólo se oye de vez en cuando a su representante y este año se oye mucha su representante Osasuna a justificar cada dos por tres la mala temporada de de Gareth Bale Pedja Mijatovic te sorprendió hoy de anoche en esos términos tan que no son habituales en el francés pido perdón estoy enfadado que el queso no eso

Voz 3 04:02 no me ha sorprendido porque Zidane y en su primera etapa siempre ha sido muy claro en cuanto a lecturas los partidos Si todo lo que está haciendo sí que no me no me ha sorprendido nada porque yo he sido muy claro pues no le gusta nada el partido y no lo está acusando la situación en que se encuentra su equipo pues seguramente estará preocupado está preocupado no por esta temporada

Voz 1501 04:25 ya

Voz 3 04:28 demente todos tienen ganas de ceder cuanto antes pero yo pienso para la temporada que viene a ser un equipo hacer un proyecto pues te has es complicado buscar soluciones a los jugadores es esta disimulando de pedir pues lo que si no cuentas con él pero contra una solución hay que encontrar un equipo que requiere lleve un equipo que quiere pagar un traspaso importante para él

Voz 1501 04:52 la ficha que cobra la es

Voz 3 04:55 ahora eso no va a ser nada fácil a ya que él todos los jugadores a día de hoy pues no están dispuestos a rebajar su ficha para marcharse no por estas razones seguramente eso representantes la declarando que está contento por esta razón sí que no felicidades muy claro pues no le ha gustado nada esta preocupar preocupados pero es fácil

Voz 4 05:16 era un equipo ser un equipo competitivo

Voz 3 05:19 poder competir de verdad no porque para mí son las están cometiendo ente edad

Voz 1375 05:23 sí sí ahora no compiten y dejó Granada de ahí el caballo de Zidane tiene lugar de Zidane estaría preocupado en cuanto a no sé en estas ocho jornadas donde parecía que no se juega dando no se jugaban nada Yebra que no se juegan nada desde el punto de vista de títulos pero tú crees que los jugadores a los que no está consiguiendo motivar Zidane ahora o que no se motivan ellos y que van a seguir hablo de los que van a seguir pues no se Marcelo en caso de que siga los Casemiro veremos qué pasa con Cross bueno la la gran mayoría porque la gran mayoría va a seguir es tan fácil e irte de vacaciones ya la vuelta coger una varita decir ahora ya sí

Voz 3 06:01 no es fácil porque esos jugadores primero nos ha dado muchas alegrías ha sido unas asistencia ha conseguido lo que nadie lo que pasa es que ahora pues con una temporada sí pues ellos mismos han perdido un poco de de de ilusión pues gente Zidane tendrá que hacer mucho mucho trabajo para motivarles de nuevo no los que se van a quedar luego depende quién va a venir pero te lo repito va un trabajo muy complicado mucho desgaste que decidan quizás no está acostumbrado a hacer este trabajo no están acostumbrados a vivir situaciones que vivido ayer por eso han declarado lo que ha declarado ahí no sé no soy muy optimista aunque me cuesta decir eso pero no soy muy optimista porque hacer un equipo nuevo y poder competir de nuevo luchar por ganar la Liga con Barcelona y fuerte con otros equipos de Europa que pretenden también hacer grandes cosas pues no va ser nada fácil si bien no

Voz 1375 06:57 sé decía decía Mario que es tan clara a los que se van Ceballos Llorente Mariano Vallejo o Bale a ver qué pasa con Isco a ver qué pasa con Kroos depende lo que llegue Hassan pues va a ver si llega algún delantero de campanillas es decir la Aimar o llega uno más de segunda línea es decir Jobbik eh bueno

Voz 5 07:16 pero tú qué piensas de Modric crees que va a seguir

Voz 3 07:20 Toluca más seguir Luca no que su muchas esta situación si ha hablado con él de lo que ha pasado ayer pues descritas es uno de los peores partidos que ha jugado desde que ha llegado con mismos ningún donde balones perdidos sin ninguna ninguna razón digamos que sea estaba acabarían con el siglo mirada es un chaval muy comprometido y seguramente el problema para tres mucho me que son chaval que es un buen profesional pues va a hacer todo lo posible para poder ser un jugador determinante pero depende también del resto de los jugadores no son una situación que de mucho y no va ser nada fácil recuperar todo es sólo cien tenía jugar y competir

Voz 4 08:04 depende también de las de los jugadores que iban a llegar

Voz 3 08:07 claro habla de muchos nombres habla de poco hablará seguramente te muchísimos hombres durante el verano que viene quién va de que el mercado ha cambiado unas cosas son los deseos de un entrenador y otra cosa es en realidad de mercado no

Voz 4 08:24 es más todos los equipos saben que el Madrid necesita

Voz 3 08:27 a fichar así que los precios asegura haber aumentarán buen muy dificultad es que que se va a encontrar Zidane Ny para la gente que se dedica fichar al Real Madrid si que no va a ser saciar

Voz 1375 08:39 se quedan más tranquilos madridistas oyendo a Pedja Mijatovic que ha hablado hoy con Luka Modric que asegura que cree que Luka Modric seguirá no se condiciona su continuidad a una posible mejora de contrato o no tu crees que si que se produzca esa mejora de contrato que estaba medio apalabrada o no aunque no ocurriera eso

Voz 3 08:56 Luca es un profesional en Luca está contentísimo sufren esta situación sino que surjan todo lo demás pero lo que es holgada seguir siempre y cuando el Real Madrid quiere que siga ese día depende de las decisiones que son tomar pero loca loca está bien cara viene la temporada quieren es

Voz 1375 09:14 por a Marcelo

Voz 3 09:18 Marcelo ha tenido una temporada complicadísimas ahí muchas dudas sobre Marcelo pero yo sigo diciendo de que esperar se lo que motivarles hay que hablar con él pues hay que darle un poco de cariño porque es un jugador que seguramente puede recuperar la manera de jugar ser convencido lo que pasa es que claro si es un trabajo bastante complicado entrenador hay que darle un poco de de caries también por parte del club hay muchísimas muchísimas cosas que que Zidane tiene que hacer durante el verano no sólo y los entrenamientos esta temporada y los partidos sino también pues tener muchas con el con con determinados jugadores no siempre hay que escucharles jugador puede recuperar algo tendré que es lo que quiere es caso Marcelo yo sigo diciendo que es un jugador muy válidos por qué se puede recuperar peruanas estén detrás mucho trabajo que tienes que hacer poner desde luego

Voz 1375 10:13 te decía a Zidane ya para terminar Pedja en la rueda de prensa la última pregunta era algo así como oye te gustaría que está terminar allá te ahorras los tres partidos que quedan Zidane con esa media sonrisa que pone siempre al mal tiempo buena cara decía pues sí ojalá terminará esto crees que al madridista le toca las narices o ya está inmunizado le da igual que el equipo acabe a doce a dieciocho o A23

Voz 3 10:36 bueno pues el reza unida y no no no te puede dar igual sector mientras con diez puntos de continentes no es normal que no te puede dar igual está en estas circunstancias pues ahora se Alonso ya es campeón dieciocho puntos más que en Madrid el Atlético de Madrid también pues nueve puntos más eso sí que te moleste molestar pero vamos son son hechos y no se puede cambiar nada ahora hay que prácticamente hay que tiene esta temporada la idea de Zidane y de todo el club era como terminal en la temporada pues jugar los partidos competir aunque no tengas ninguna posibilidad de ser nada este año pero por lo menos competir sudar la camiseta eso no está pensando y por eso están molestos todos no

Voz 1375 11:20 siempre hablamos con Pedja de Madrid siempre repasa ahí siempre uno se queda con las cosas que dice pero ya me ya te desde la experiencia como futbolista y también como directivo de Real Madrid y ahora como comentar

Voz 6 11:30 esta de La Ser pero te aúna del Barça qué te ha parecido esta Liga del Barça

Voz 3 11:35 fantástica fantástica desde el principio pues muy entonces de este gana una Liga más con un objetivo importante de de ganar la Champions están buen camino están en semifinales contra pool va a ser un partido complicado pero yo creo el mito bueno una una una una temporada fantástica como esa en la final de Copa ya está en semifinales de Champions ya son campeones Delicias SAT dorado muy redonda

Voz 1375 12:03 con Messi marcando diferencias como siempre

Voz 3 12:05 ni con Messi espectacular son chaval cuenta está cada año pues a mí personalmente me sorprende cada me sorprende cada año más porque siempre piensas que bueno esta temporada aflojaron

Voz 1375 12:16 sí sí sí

Voz 3 12:18 el chico no para dónde está el límite de este chaval no bueno parece ser que ahora de momento no hay límites no ileso en una cosa es que es muy importante para ellos para él particularmente para su equipo con Messi Barcelona juega cuando no pues un equipo bastante tú ya yo no otro día también el partido de Liga cuando tenían que ganar partido y ganar la Liga pues en él

Voz 1375 12:45 se acabó acabó pero aquí herencias que

Voz 3 12:48 este chaval jornada Bello

Voz 1375 12:50 fíjate la garganta que estás ahí un poco no coja si no como frío e no como frío muchísimas gracias un abrazo Mijatovic negras chao hasta luego Pedja Mijatovic en directo en El Larguero analizando este tramo final de liga del Madrid lo que dijo ayer Zidane y la Liga

Voz 1501 13:03 el Barça sí que son suplicio que se va a solventar con una semana larga en la que mañana hay descanso de nuevo después vuelta a los entrenamientos si finalmente partido el domingo frente al Villarreal el penúltimo en casa luego Real Sociedad y el último el Betis

Voz 1375 13:16 pues como difícil hasta luego Mario claro está por ahí habría al BCE en Barcelona hola muy buenas hola Manu qué tal buenos del Barça celebrando todavía el título de Liga aunque sin una celebración demasiado grande ni explosiva primero porque están ganando muchas últimamente y segundo porque todo está puesto en los cinco sentidos en el partido el miércoles y viene el Liverpool hay nuevo mosaico que se prepara ya hay declaraciones de Suárez y de Coutinho no

Voz 0017 13:43 han hablado los dos en Barça TV ahora los escucharemos es verdad que la Liga ha celebrado poco hubo una fiesta el sábado La cena de los jugadores pero ahora el equipo ya están en modo Champions esta mañana vuelta a los entrenamientos Valverde ha dirigido una sesión suave de recuperación con toda la plantilla porque los tiene a todos disponibles para el miércoles seguimos Manu dándole vueltas a esa gran duda que plantean once del Barça Coutinho o DVD la sensación es que el brasileño parte con algo de ventaja ha contado Bruno Alemany esta tarde en Cataluña que no cree que va a jugar además el sábado Valverde el cambio en la media parte lo que bueno también podría ser una pista para el miércoles pero veremos qué decide el entrenador del Barça un Coutinho que bueno se va a enfrentar por primera vez a su exequipo igual que Luis Suárez por eso pues la televisión del Barça les ha entrevistado a los dos a dos días de este partido vamos a escuchar primero al delantero uruguayo que lo tiene claro para llegar a la final

Voz 1375 14:41 el Barça dice Luis Suárez tendrá que hacer

Voz 0017 14:44 los dos mejores partidos de la temporada Suárez

Voz 1325 14:47 en Champions lo que pasa en Champions no tienen que tener ningún segundo de distracción porque lo pagas caro creo que este equipo tiene demasiada experiencia como para asumir ese papel saber qué qué clase de partido sino viene ahora es bueno ser consciente que que si queremos llegar a la final y cumplir con nuestro objetivo no te tienes que distraes ningún momento de ninguno de los partido y que hacer el mejor partido de la temporada superar hemos compartido puede sabiendo de la dificultad que el Lyon

Voz 1375 15:13 decía Suárez que esto

Voz 0017 15:16 han muy contentos evidentemente por haber ganado la Liga otra vez pero que la Champions es especial en El Vestuario tiene claro que es el gran objetivo de la temporada Coutinho dice que el equipo está muy enchufado y con muchas ganas de enfrentarse al Liverpool intentar ganar la sexta Champions

Voz 7 15:30 seguramente un partido muy especial e claro como como todos los compañeros con con muchas ganas de hacer un buen partido porque es un grande o bien activo del grupo oí tenemos una mentalidad fuerte para para los partidos es

Voz 0017 15:47 bueno mañana a las seis de la tarde Manu último entrenamiento antes del partido a las cinco hablan Valverde y Rakitic en rueda de prensa así que por la noche les vamos a escuchar los dos en el larguero y lo que decías preparado ya al mosaico en el Camp Nou para el miércoles con un mensaje en inglés que traducido es preparados para colorear Europa seguramente no es el mensaje que hubieran elegido los y parece que no ha gustado de más

Voz 1375 16:12 ya habido bonitos pero eso es

Voz 0017 16:15 así que verán los futbolistas en la grada cuando salten al césped

Voz 1375 16:18 mientras colorea en Europa lo daban por bueno el mosaico de mañana los oímos un abrazo Adrià abrazo mano charlas de que llegue ya el partido en Carrusel con la narración de FLA aquí con Jordi Martí con Marcos López con Ramón Besa Suárez con toda la banda en el partido de los partidos del año es una final anticipada Barça Liverpool y mañana el Ars el Tottenham en Londres otro partidazo contra el Ajax la primera semifinal empieza mañana el miércoles el Barça Álvaro de hecho te gusta

Voz 1704 16:43 voy a venir a Carrusel y demostrar que es todo un comentarista de la final de la Champions pues demuestra unos que eres el que más sabe de la Champions ganas y dos

Voz 1375 16:51 entradas para la gran final que pasada más

Voz 1704 16:54 cercar patrocinador oficial de la UEFA Champions League y carros el organizan el torneo definitivo dieciséis concursantes

Voz 1375 18:51 con Santi Cañizares Kiko Narváez

Voz 17 18:54 Álvaro Benito Gustavo López

Voz 1375 18:55 pero estamos aquí Javier Herráez y Toño García que han estado pendientes de la Asamblea de la Federación de hoy eh hola Javier RAE muy buenas hola qué tal muy buenas está por aquí Toño o la Toño García tal hola hola qué tal bueno larga asamblea en la que el presidente de la Federación Luis Rubiales se ha salido con la suya porque sí probado todo por una gran mayoría todas las propuestas que presentaba

Voz 18 19:17 sí sí eran buenos recordemos que son ciento cuarenta asambleístas estaban presentes noventa y ocho ya ha sacado todo por por mayoría absoluta por goleada noventa y cuatro a favor nada de abstenciones un voto nulo en fin es decir que Luis Rubiales como presidente de la Federación ha salido victorioso de una asamblea que evidentemente montaba para sacar la Copa y la Supercopa que él quiere y que de hecho es aprobado en el día de hoy porque recordemos que la Asamblea soberana luego la liga lo impugnará pero la Asamblea es soberana el fútbol español eh bueno Rubiales que ha acusado a la liga ya Tebas de estrangulamiento económico reivindica ese derecho a gestionar sus dos competiciones la Copa

Voz 0985 19:53 Copa la Copa a partido único la Copa del pueblo no

Voz 18 19:56 debemos decir con ciento dieciséis equipos

Voz 1375 19:59 la Copa se llevaban que se lleva pidiendo muchos años sabe

Voz 18 20:01 sí señor yo creo que mucho más interesante no a vida o muerte y ese dato contaban miran al pasado sábado en en Carrusel que el equipo grande cuando vaya casa de uno o pequeño ese césped no podrá ser artificial sino tendrá que ser natural si sino lo tienes equipo tendrá que unan cerca de su localidad un campo que reúne esas condiciones como digo de césped natural Illa sobre Copa de Europa Final a Cuatro que se va a jugar el mes de enero recordemos miércoles ocho jueves nueve Domingo doce de enero tres partidos que se van a jugar bien en Arabia Saudí o bien en Estados Unidos dentro de poco en un par de semanas sabremos ya el lugar exacto se criticaba el tema de Arabia Saudí porque las mujeres no podían pasar a los campos de fútbol en aquel país pero también me contaban desde la Federación que quizá si acepta porque sino no irían que entre las mujeres también hay una bandera para la Federación y para cambiar el rumbo de de esa bueno esa fe iba a decir costumbre fea pues van a una costumbre que no se debía existir no que la mujer no decir pues me parece una auténtica burrada así que veremos dónde decide finalmente se va a jugar la Supercopa que es un tema puramente económico aquí recordemos también que esta asamblea sí a equipos representados profesionales con derecho a voto Barcelona está su presidente Bertomeu Atlético de Madrid Cerezo que era la foto de la jornada porque hace poco hace cuatro ya dijo que iba a votar no hoy agotado que si el Atlético de Madrid también Atlético de Bilbao con su presidente dice Kim Zaragoza español eh bueno pues si me preguntas la impresión después de toda la mañana allí en la Federación y asambleístas así tras no pocas conversaciones pues la lectura es clara no que los cuatro equipos históricos del fútbol español Manu Real Madrid aunque no estaba hoy en esta asamblea representado Barcelona Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao pues están están Monrovia lesiones española fútbol y luego pues evidentemente los el resto estarán con con la ley

Voz 1716 21:54 Gay con Tebas pero los cuatro histórico los cuatro

Voz 18 21:57 antes lo más grandes por lo menos suavice la historia Real Madrid Barcelona Bilbao y Atlético de Madrid están con la Federación Española de Fútbol

Voz 1375 22:05 así es yo creo que eso queda bastante claro a partir de ahora e Toño la Liga dice es sólo vamos a impugnar

Voz 19 22:14 no no le ha gustado pero bueno es un poco pero no le gusta porque a nadie le gusta perder por goleada así claro y bueno pero bueno es un poco lo previsto no la hoja de ruta de la Liga de de Tebas no cambia estaba esperando que hoy fuera aprobado todo como así ha sido como estaba contando Javier Herráez y el continúa en su idea de impugnar lo que se ha aprobado hoy en la en la Asamblea está trabajando de hecho ya en esa impugnación va a llevar la impugnación al CSD

Voz 18 22:36 también va a llevar la impugnación a los

Voz 19 22:39 sí es algo que ya contamos la semana pasada y que no es nuevo lo que sí es nuevo es que esa impugnación se va a producir muy pronto me aseguran de es de la Liga fuentes de la Liga que que se está llevando ya a cabo que los servicios jurídicos de la Liga están trabajando duramente y me ponían un ejemplo un poco para contextualizar que lo podamos entender la primera batalla que hubo de Tebas Rubiales en dos mil quince la huelga la famosa huelga el affaire Liga y adoptaron unas medidas cautelares que pidió la Liga se paralizó la huelga eso es un poco lo que eso es lo que pretende ahora exactamente es un poco el símil que me ponían en el me comparaban con aquella huelga con lo que pretende ahora Javier Tebas y lo que ocurra con el nuevo calendario que ha aprobado hoy Rubiales pues espera que se paralice hay un mensaje claro de Tebas a los clubes te vas les ha pedido unidad que la unidad debe ser total y que nadie pise sus derechos unidad menos como Javi Soto Barça Real Madrid o al Atlético de Madrid que Cerezo no se sabe me contaba una anécdota el hubo un evento en Segovia entre de la Liga lleno estaba Cerezo Tebas estaban los dos Cerezo lejos de de Ciutadans bueno exactamente no

Voz 1375 23:52 uno y otro día a la semana pasada la en la sala

Voz 19 23:54 de la Liga votaron que no a la al nuevo proyecto de de Rubiales y ayer le dijo Cerezo a Tebas no te preocupes Javier qué os voy a votar hoy me voy a abstener a botón si no es a mano alzada sí sí además a mano el seis de mayo El el lunes el próximo lunes la tercera reunión en el cese de llevar Rubiales que yo realmente no sé para qué sirve para nada eh eh

Voz 1375 24:18 le voy a preguntar a alguien que sabe de derecho deportivo que es jurista Rafael Alonso está poner en sintonía El Larguero si vale para algo esto que va diciendo Tebas que va a impugnar el resultado de una asamblea donde el fútbol democráticamente ha votado libremente ya han decidido por mayoría sacar adelante unas propuestas que presenta el presidente de la Federación Tebas lo que dice en sus por intentar entender algo de lo que de de lo difícil que es entender a Javier Tebas se lo que dices oye vamos a ver cómo vais a cambiar el formato de una Supercopa allí el formato de la Copa del Rey en la que participan los equipos de Primera Segunda es decir el fútbol profesional no contáis con nosotros se puede entender que que piense eso Tebas al señor Tebas lo que hay que decirles pues podrá tener razón en el fondo o muy en el fondo o al final o al fondo el todo pero es que si se decide que en la Asamblea el fútbol votan los que votan y aprueban por mayoría claras de lo que dice es que pasa que vale lo mismo el voto de los de fútbol sala que no pintaron viviendo en la Supercopa que mis clubes que van a jugar la Supercopa por ejemplo como el Valencia que está cabreado que no quiere porque no le gusta el modelo que vale más el

Voz 8 25:32 todos los de fútbol sala o del fútbol amateur o lo o el voto

Voz 1375 25:35 los equipos profesionales que están conmigo dice Tebas quitando el Madrid el Barça el Atlético el Athletic pues aunque eso pueda ser entendible con lo que habrá que decir vas es cambiar los estatutos el reglamento saque pues habrá que cambiarlo como la ley electoral no es que has sacado este más voto pero tengo más escaños pues es que es así jo mío que que que que le vamos a hacer entonces se vota vota todas las patas todos los estamentos del fútbol reunidos todos a mano alzada habiéndose la cara iré dan la razón a la propuesta pues amigo Tebas hay que saber ganar hay que saber perder últimamente está perdiendo mucho y eso pues imagino que te tienen de tiene obviamente pues eso muy disgustado porque porque Rubiales no es Villar Rubiales no es Villar no existe la dejadez reales lo que le pertenece a la Federación lo quiere mantener no como antes que el todas las competencias a las daban a Tebas y por eso está pasando lo que está pasando pero si la Asamblea votado esto se puede impugnar pues se lo voy a preguntar a Caffarel Alonso que sabrá más que nosotros seguramente de derecho deportivo es especialista eh miembro del despacho con mucho toma hijo del Rey Rafael Alonso muy buena lo primero puede impugnar Javier Tebas el resultado la Asamblea me imagino que sí pero lo que se preguntan los oyentes de las sedes puede llegar algún fin con esa impugnación o no al no le va a valer para nada

Voz 4 26:55 los argumentos que dirige el el argumento único es el que acabas de explica Artur Mas no es que lo tiene difícil porque efectivamente María la mayoría democrática de todos los estamentos era de la Asamblea porque cuando no se quiere exigir una mayoría cualificada o reforzada pues ingerir expresamente en este caso pues es en los estatutos para modificar las Supercopas necesitará mayoría absoluta y además también mayoría absoluta de los clubes representantes del fútbol profesional hiciera si es él el caso no pero probablemente no sea es el único argumento que emplea

Voz 1375 27:37 se podría argumentar para intentar tener algo de luz o de razón en su argumento

Voz 4 27:42 pues es el la Liga y la Federación tienen que suscribieron un convenio de coordinación entre

Voz 3 27:49 impuesta la ponencia de acuerdo

Voz 4 27:52 a entenderse que el formato de una Supercopa afecta a las materias de ese convenio ir la norma establece que en caso de conflicto de competencia o discusión entre fíjate que tiene que resolver los el Consejo Superior de Deportes y quizá

Voz 1501 28:09 vamos pues vamos a eso pues vamos a España

Voz 1375 28:11 la decisión del juez

Voz 4 28:14 deporte deportes habría Haidar había judicial

Voz 1375 28:16 o sea que esto podría acabar en la justicia ordinaria Si el CSD no consigue encontrar una solución a la Liga podría ir a la justicia ordinaria y que sea el juez Un juez de la justicia ordinaria quién decidirá todo el asunto de competencias fechas y formatos de campeonatos y demás

Voz 4 28:32 que se va por la vía del CCCB después de resolver ese pasaría a la a la de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que fue por ejemplo la misma que resolvió los casos de las impugnaciones de la ACB cuando los casos del Bilbao Basket vive el Club Ourense Baloncesto

Voz 1375 28:53 la última pregunta Rafael el Valencia ahora nos lo va a contar Pedro Morata desde allí y en principio no está muy de acuerdo con este nuevo formato con este cambio de formato de la Supercopa podría negarse a jugar la Supercopa porque es lo que dices no es que el formato actual a mí me da ya derecho a ser finalista porque estoy en la final de la Copa del Rey y como el Barça que es el otro finalista va a ganar la Liga ya la ha ganado final de Copa yo ya tendría derecho a jugar la final de la Supercopa no me también el formato ahora Carmelo el año que viene

Voz 4 29:24 no debería negarse enzimas porque que interpreta la norma es la Federación entonces lo más aconsejable sería que jugase reclamase o bien que intentase conseguir una medida cautelar para que un juez dictamina que la Supercopa se debe jugar la próxima temporada de la misma manera que la temporada anterior pero no debe erigirse en intérprete de intérprete dándolo me negarse a jugar porque entonces se arriesgaría a sancionado por el poder

Voz 3 29:56 prepárense clientes adicciones Le Divan

Voz 1375 29:59 pero en su opinión como experto en derecho deportivo cree usted que Tebas se saldrá con la suya o tendrá que tocar aceptar lo que ha pasado hoy en la Asamblea

Voz 4 30:08 bueno yo creo que la federación tiene bastantes boletos para que le den la razón porque al fin y al cabo la Asamblea General es el máximo órgano de gobierno es el que puede modificar hasta los estatutos y por lo tanto también podría modelo era una circular en la que células Supercopa creo que tiene una posición fuerte la la Federación de principio

Voz 1375 30:31 hacia Rafael Alonso un abrazo

Voz 4 30:32 un abrazo hasta luego me da

Voz 1375 30:35 a explicar mejor a los oyentes de Larguero dos apuntes muy rápidos más

Voz 2 30:40 Valencia Pedro Morata que dice Mateo Alemán Elba

Voz 1716 30:43 encima no está en contra del del formato de la Supercopa en lo que el lo que el Valencia dices que el sábado cuando el Barça ganó la Liga el Valencia le nació un derecho deportivo para el Valencia de jugar seguro la final de la Supercopa de España con la normativa actual porque la Supercopa de España la juega el campeón de Liga contra el campeón de Copa hiciese el mismo la juega el subcampeón de Copa luego por lo tanto el Valencia como finalista de la de la Copa del Rey tiene un derecho que es el eco qué haría el Valencia se niega a que se cambie para este año no se niega para los próximos años porque incluso al Valencia le puede interesar la la la competición con este formato pero el Valencia entiende que tiene un derecho adquirido ya al quedar campeón el Barça de la Liga porque el Valencia o bien como campeón de Copa bien como subcampeón de Copa Manu tendría que jugar la Supercopa que es de la temporada dieciocho diecinueve campeón de Liga contra campeón de Copa de la temporada dieciocho diecinueve es decir emana de esta temporada es el Valencia pone un ejemplo es como si ahora dijeran que el cuarto por la cola desciende también a Segunda División Iman un para termina dice el Valencia que si él tiene que ceder su derecho que ya tiene a jugar más equipos de dos la final de la Supercopa y a un solo partido deberás acuerdo con el Valencia para que el Valencia ceda ese derecho que tiene en este momento dice el Valencia que no es una cuestión económica que es una cuestión de no ver avasallador un derecho deportivo que ya tiene conseguido el Valencia envió un burofax avisando a la Federación que estaba en una situación posible de cometer una ilicitud conculcados sus derechos deportivos el Valencia Se guarda las acciones legales en principio va a acudir al Consejo Superior de Deportes después iría al TAD y como última instancia cómo estás explicando profesor es la contencioso administrativa

Voz 1375 32:35 pues nada tiene muy buena pinta todo esto

Voz 2 32:37 la UEFA que piensan de este lío entre Tebas y Rubiales que pie

Voz 0985 32:41 en San en la UEFA Jordi Martí hola hola muy buenas bueno en la UEFA lo ven pues con una relativa preocupación no porque a ellos esta trifulca no les llega así conocen que Javier Tebas es una persona conflictiva que muchas veces ha planteado también quejas ante la UEFA que al final tampoco han prosperado confía en que la sangre no llegue al río entre los clubes Manu sí que hay una preocupación porque son dicen aceite y agua Teba Rubiales son aceite y agua dicen los clubes que esto es una guerra de poder que lo que quiere la Federación no es la calidad de la Liga pero sin embargo ven luz y optimismo en un aspecto alguien por encima pondrá paz a alguien va a ser la nueva ley del Deporte que está en ciernes ya a punto de ser aprobada esta nueva leído deporte es la que va a fijar claramente qué competencias tiene el uno y el otro en base a esa ley se podrá arbitrar de una vez por todas

Voz 1375 33:36 hoy el ministro Guirao antes de que se convocaran elecciones estaba esa ley del Deporte bastante avanzada era un anteproyecto de ley pero parece que eso ahora con los resultados electorales saldrá adelante porciones ley Deportivo

Voz 6 33:48 el flujo esperanzas un abrazo Jordi hasta mañana aunque hablar de esperanza con Texas Rubiales sinceramente es una palabra que no casa bien en ese Diccionario ya otoño chao hasta luego bueno Javier

Voz 1375 33:58 a diez segundos y Luis Enrique sigue como seleccionador que ha hablado del Rubiales también se ha puesto en duda hagamos pero no no he pero bueno real

Voz 18 34:06 Dallas las que tras salir de Malta de Four no urgente por un tema personal y familiar bueno pues habló de que quizá en junio no estaría bueno pues han confirmado que estará ser sí sí en junio va estar dirigiendo a España frente a Suecia partido importantísimo del Bernabéu también ante Islas Feroe luego viene el verano veremos lo que pase ojalá que todo vaya muy bien en recordemos a septiembre dos partidos más en octubre dos más en noviembre otros dos son seis más para clasificarse de cara al próximo Europeo pero la sintonía entre Luis Enrique y tiró la billares si la facción es total así que por ahí ningún problema