Escucha las noticias de las 03:00 (30/04/2019)

Voz 0137

00:38

los mismos requisitos que a los españoles para ser elegidos además de exigirles que sean titulares del derecho de sufragio pasivo como Naïr es ciudadano francés para ser candidato en España el Parlamento Europeo debería haber optado al derecho a voto previamente un paso que no ha dado y por eso se excluye de la lista presentada por el PSOE en el caso de Puigdemont la Junta considera que el ex president incurre en una burla la ley al pretender concurrir a las elecciones europeas pese a estar huido de la justicia española dice que los tres candidatos de Jones Mercat pretenden concurrir a unas elecciones cuando es notorio que no son residentes en las localidades en donde están empadronados