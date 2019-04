no sin duda ya lo dijo ayer nuestro presidente nacional Pablo Casado los ex los resultados electorales ni son los deseados ni tampoco son los que esperábamos por lo tanto mañana tiene lugar una cita muy importante ni más ni menos que el Comité Ejecutivo Nacional donde se analizará qué cuestiones son en las que hemos podido eh acertar pero también en qué asuntos no hemos estado a la altura de las circunstancias o no hemos sido capaces de trasladar a los españoles aquellas bondades del proyecto del Partido Popular

no ha dado un nuevo paso en las últimas horas tras la debacle del PP y abandonado su acta de diputado en la Asamblea lo anunciado aquí en La Ser en La Ventana de Madrid tuvo una decisión personal de de dejarla igual que el Partido Popular pues ahora lo que estime oportuno con ella no hay plenos no hay votaciones y por lo tanto no tenía demasiado sentido dejarla pero bueno yo quiero que nadie pueda ponerle un pero a que paso quedado y por tanto hoy en formalizado esa firmado ya la renuncia Garrido ha explicado que ha optado por quedarse en el centro político por eso se pasó Ciudadanos por eso hoy porque dice no podía más

no puede más no hay una frase que a mí me encanta que es de William Blake que dice que nunca sabes lo que es suficiente hasta que no sabe lo que es más que suficiente no bueno pues seguramente You Tube ya más que suficiente ese día hay decidí que ya no podía seguir ahí no quizás muy gráficamente no podía seguida ir aplaudiendo a los mítines a ese partido popular no