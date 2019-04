qué tal buenos días con un buen tiempo y también en Madrid también de fría hasta ahora aunque las temperaturas serán calurosas a medio día más Madrid el partido que encabezan Manuela Carmena en la capital e Íñigo Errejón en la Comunidad no podrá beneficiarse de los espacios electorales al mismo nivel que otros partidos la Junta Electoral Central lo considera de nueva creación por lo que sólo tendrá derecho al mismo tiempo que otros partidos sin representación diez minutos de propaganda electoral más Madrid elevó esta consulta y piensa recurrirla la respuesta de la Junta Electoral no fija simas Madrid tiene o no derecho a participar en los debates electorales aunque con el precedente de Vox en Atresmedia cualquier partido podría recurrir la presencia de Carmena y Errejón en un debate el PP se plantea hacerlo Carmena anuncia recurso

hombre yo creo que esa idea que a mí me parece muy importante de que cuando uno gobernado hipertensa de seguir gobernando deseable sobre el Gobierno que se ha hecho perdería mucho la posibilidad de razonamiento y de digamos de capacidad para saber los ciudadanos que es lo que deben votar si no se habla de lo que se ha hecho no

Voz 4

01:58

yo no me he ido de hecho sigue estando al mismo sitio que es el centro político de yo siempre he creído estar tengo estar donde está el futuro político que sean ciudadanos osea que yo no me he movido quita otro sí