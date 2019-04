Las noticias de Castilla y León, 10:02 (30/04/2019)

no está todo perdido pero casi así lo reconocen los sindicatos viendo que la Junta sigue avanzando en los trámites para sacar adelante su plan del bilingüismo a pesar de la resistencia de ellos mismos de los sindicatos pero también de los padres hoy da un paso más para ello lleva el Consejo Escolar este plan este borrador del bilingüismo Cristina Falcones del Sindicato de Enseñanza STES insiste en que la forma de enseñar el idioma a través de asignaturas principales como las ciencias no es didáctico y que además aprobar un plan decisivo como este justo cuando termina la legislatura es una locura

me faltan dos meses para finalizar la legislatura dejémoslo para quién entre de alguna manera tratemos de es mejorar esas enseñanzas de idiomas para todos y a todas a locura a tan pocos tiempo vista en lanzarse con una propuesta para que quién llegue la tenga que asumir

Voz 3

01:14

no está dedicado a los niños con necesidades especiales para Jan plomo se supone que cogen a los niños mejores vale para el mismo tenemos una hora más que no lo entendemos tampoco porque tiene que haber una hora más para un sistema bilingüe si hay una hora más que el hayan todas las enseñanzas ni en ninguna el luego la manera de enseñar encendían asignaturas troncales nosotros también consideramos que porque no se pueden enseñar otras asignaturas eso hace que sea también más ficticias