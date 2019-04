Las noticias de Cantabria, 10:02 (30/04/2019)

Voz 1

00:00

carteles recortes necesarios para poder desviar recursos a la bajada de impuestos mejorar la sanidad a a la educación la independencia ya devolverles a los cántabros el esfuerzo que ha hecho durante estos años el dinero está mejor en el dinero de los cántabros tenemos que darles a los autónomos a las pequeñas empresas la capacidad para aclaran lo que sale en hacer que es crear trabajo dejar de poner palos en las ruedas y facilitar a todas estas personas su desarrollo porque sea el desarrollo económico de Cantabria lo que tenemos que tener una una curiosidad solamente antes de permitirle que diga lo que considere oportuno usted esta cuando tan cómodo en este puesto político como el que está cuando estoy en el escenario sé dónde estamos como pues he de reconocer que ahora me encuentro más cómodo cuando cuando tú que tienes un guión preparado muy preparado sabe lo que tiene que decir cómo llega alguna frase para que tu compañero comienza de la siguiente no políticas más viva la política cambiaba continuamente y hay que estar al tanto de esos cambios que tienes que tener las cosas claras para poder el tomar las decisiones correctas en cada momento sobre el uso de negociación como diría todo lo que se compara tengan como los contratos temporales pues él no sé no solamente decir que nosotros somos un partido que no tienen nada que no tiene piedras en la mochila que tenemos las manos limpias y que eso nos va a permitir caminar ligeros hacia el futuro que como decía a Juncker todos sabemos la información actualizada