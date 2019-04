Escucha las noticias de las 11:00 (30/04/2019)

son las once las diez en Canarias resumen de la actualidad de esta mañana con Antonio Martín Antonio muy buenos días

buenos días Toni el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo pide al Partido Popular que no cierre puertas a nadie ni se limite después de los malos resultados del domingo mensaje que ha hecho apenas a una hora de que empiece la reunión en Madrid en la que la dirección del PP banalizar precisamente la pérdida de votos en las generales una reunión a la que Feijóo no acude porque tiene sesión de control en el Parlamento gallego hay esta Ricardo Rodríguez unos días

Voz 3

00:44

es no es el momento de cerrar puertas es momento abrirlas tenemos que abrir puertas a mucha gente que ve que si nos unimos somos más que el Partido Socialista y nos dividimos el Partido Socialista con los independentistas a los populistas va a gobernar España no por lo tanto yo creo que este es el momento de ensanchar nuestro partido como hemos sido siempre cuando hablamos ensanchado hemos ganado y cuando lo hemos limitado pues lamentablemente no hemos ganado