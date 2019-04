Las noticias de Cantabria, 11:02 (30/04/2019)

que admita habría Félix Álvarez candidato de Ciudadanos a las próximas elecciones autonómicas ha sido el primero de los cuatro principales líderes de la comunidad que han pasado durante las próximas semanas y que lo harán por foros Ser Cantabria edición especial de candidatos donde Álvarez ha asegurado que cree que el futuro de Cantabria no puede pasar por una vieja mina apoya el proyecto de extracción de zinc pero le resta peso el futuro no puede pasar por lo viejo ha subrayado Álvarez sin tren de alta velocidad con Cantabria fuera del corredor Atlántico la Comunidad se quedará atrás

si el futuro de Cantabria por contraposición el futuro es una vieja mina que ojalá ese proyecto salga adelante si por mí fuera pues sí sí de mi apoyo dependió se ojalá esa examina salga adelante cree puestos de trabajo pero el futuro no puede serlo tenemos que adaptarnos abrir solamente algo que está por venir

eh no queremos que se nos cargue con todo con todo entre viaje de de una demanda no memorable cuando cara e profesionales detener sus demandas no le urgente y entonces que se gestione desde el mostrados