Las noticias de Navarra, 11:02 (30/04/2019)

por otra parte la Policía Foral ha inmovilizado un camión articulado que circulaba por la nacional ciento veintiuno a la altura de hostil el camionero fue denunciado tras dar positivo en drogas en concreto en anfetaminas metanfetaminas y en cannabis las patrullas que estaban realizando el control de consumo de alcohol y otras drogas en conductores dieron el alto reglamentario a ese camión que circulaba sentido Francia y que además iba cargado con un peso de cuarenta mil kilos más información regional a partir de las doce y veinte en Hoy por hoy Navarra y en nuestra página web ser Navarra punto com

Voz 3

01:37

