Las noticias de Canarias, 10:02 (30/04/2019)

en heridas una noticia que les ha adelantado la Cadena Ser la familia dejó las el menor de seis años al que su padre presuntamente asesinó la pasada semana su madre y hermano de diez años a los altos de Adeje en Tenerife y que se encuentra bajo la tutela del Gobierno de Canarias acaba de remitir al juzgado la autorización de los abuelos maternos del menor para que regrese cuanto antes con el poder que saca acaba de recibir el sacerdote germano podrá acompañar al menor de regreso a la localidad alemana de Sajonia concretamente la familia por expreso por su expreso deseo había afirmado que fuera un sacerdote quién acompañará al pequeño una semana después de producirse la tragedia en esa localidad tinerfeña Irene asunto el Gobierno de Canarias volverá a convocar en los próximos días al consejo asesor del presidente para fijar las medidas que permitan que el superávit de la comunidad autónoma calculó en unos trescientos millones de euros pues el Ejecutivo no computa los quinientos el convenio de carreteras se destinen a los servicios básicos una decisión que ha sido valorada por parte del Partido Socialista Canario en Ángel Víctor Torres en su paso por los micrófonos de la Cadena SER

Voz 2

01:08

sí lo está el mundo de cuestiones jurídicas de esa con no es el punto de vista jurídico viable no tomar cuestiones de carácter político lo que también admitió recientemente una sentencia de la Audiencia Nacional es que cuando hablamos de convenio cuando vamos de propuestas que han optado la vía del diálogo y yo no estoy proponiendo como si el Gobierno de España ponen sobre la mesa el que sea propuestas vendían este Gobierno que ella vaya a los a la judicialización sacamos encima una sentencia que eso solamente significa ir en contra de los intereses de la gente nuestra comunidad