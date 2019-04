Escucha las noticias de las 12:00 (30/04/2019)

es mediodía las once en Canarias hora doce el resumen de la actualidad esta mañana de martes con José Antonio Marcos cosa muy buenos días

calle Génova es unánime no es momento de abrir ninguna crisis interna las elecciones municipales y autonómicas están muy cerca sería algo muy perjudicial abre una vía de agua en el partido lo expresaba así el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz

todo un mes expresamente como sabemos tenemos elecciones municipales autonómicas europea sería una gravísima irresponsabilidad abrir el baúl de los la caja de los truenos no creo Pablo Casado escasamente diez meses al frente esta responsabilidad sería profundamente injusto atribuirle a él la responsabilidad de este mal resultado

los liderazgos se tienen que consolidar pero también hay que hacer mucha autocrítica decía el presidente del PP extremeño José Antonio Monago mientras que el ex ministro Margallo recalcaba que lo que hay que evitar es mimetizarse con Vox bueno pues

de entrada a la sede del Parlamento gallego Núñez Feijóo habló de la necesidad de abrir las puertas del partido de no poner limitaciones ya en la sesión de control ha respondido una pregunta del portavoz socialista en la que ha salido la posibilidad de un posible traslado de residencia a Madrid también es casualidad Ricardo Rodríguez

hoy el debate era sobre política de vivienda y el portavoz socialista no ha desaprovechado la ocasión para ironizar sobre un hipotético futuro de Feijóo en Madrid el presidente de la Xunta ha dicho que de momento está en Galicia

Voz 5

02:43

ya me gustaría mejorar de Vivenda porque eso estoy King señoría como el presidente a Chunta Galicia hereden de luego no Vivenda en Madrid porque me parece absolutamente inapropiado llamáis allí digo que estaríamos de menos mutismo el señor Leiceaga quédese en Galicia en una propuesta tú más cerca autoridad de que un año quédese en Galicia el señor le dice tú que gustó en Galicia