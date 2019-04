Escucha las noticias de las 13:00 (30/04/2019)

en las imágenes en directo desde la base Se ven gases lacrimógenos aunque no está claro si los disparan militares leales a Maduro o los que se encuentran junto a Guaidó el ministro de Comunicación de Maduro adscrito hace unos minutos en Twitter que están desactivando a un grupo de efectivos militares traidores en un nudo de autopista junto a la base de La Carlota allí es donde Juan Guaidó ha dirigido este mensaje hace dos horas junto al Oporto López hasta esta madrugada en arresto domiciliario

valientes patriotas valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado acudió también ha llamado no hemos encontrados definitiva mente en las calles de Venezuela Operación Libertad los comités de y libertad lo invito inmediatamente a los invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela

por los datos que hemos recabado el número de esos militares que se ha posicionado contra el régimen de Maduro no sería significativo a esta hora la diputada Magallanes no puede darnos una cifra

no sabría decir de mientras tanto estamos aquí apoyando acompañando a los extras

al mismo tiempo el precio del petróleo está subiendo desde que ha comenzado ese llamamiento en Venezuela el barril de Brent que es el que se utiliza como referencia en Europa sube hasta ahora más de un uno por ciento se sitúa en la cota de los setenta y dos dólares con treinta centavos en nuestro país a esta hora está en marcha la reunión de la dirección del Partido Popular después de las elecciones del domingo Pablo Casado comparece media hora Illa algunos dirigentes han expresado al llegar que esperan que el PP vaya hacia el centro es el caso del ex ministro José Manuel García Margallo

Voz 1079

02:48

yo estoy haciendo un libro que me defino Memorias de un político de extremo centro por lo tanto yo creo que desviarse a la derecha conduce necesariamente al precipicio sí si quiere usted como democristiano iré que fuera del centro no hay salvación nuestro problema es de definir un proyecto es decir esto no es el mes café soluble un unos principios de un partido político son infinitamente más olvido