Las noticias de Navarra, 16:03 (30/04/2019)

en estas se confiando en que en que llegue una verificación que nos permita ya sacar las plazas dentro del del periodo ordinario de matrícula que son los que nos hemos comprometido pero es verdad que la verificación todavía no ha llegado

Voz 0862

01:03

lo importante es el toro no todo está central respecto a entonces a mí es el tema de del Toro como como elemento ancestral como mito me parecía algo que podía dar mucho juego no entonces de hecho el que hacer tiene cierto recuerdo a a técnico acierto arte rupestre