operación salida desde las tres de la tarde en las carreteras de la Comunidad empieza un macro puente en Madrid hasta ahora los principales problemas se registran en la dos en el cruce con la M treinta y en la salida de la capital en Torrejón y Alcalá de Henares también en la A4 intenso el tráfico en la entrada a Madrid por Pinto y en la M607 alrededor de la zona de la Universidad Autónoma entre tanto contó no en Cibeles el último pleno de esta legislatura el candidato del PP a la Alcaldía de Madrid José Luis Martínez Almeida se ha despedido de Manuela Carmena dando por hecho que la alcaldesa no podrá gobernar tras las elecciones del próximo veintiséis de mayo y que entonces dejará su cargo Carmena ha pedido al candidato popular que reflexione sobre su actitud

Voz 3

00:40

no hay nadie que se hayan vuelto tanto en el ego en la torre de Cibeles donde tiene su despacho como Manuela Carmena pero me despido de usted usted no se va a quedar en la oposición no va a aceptar el mandato los madrileños este es su último pleno en el Ayuntamiento de Madrid muchas gracias qué pena