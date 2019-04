Las noticias de Galicia, 16:03 (30/04/2019)

Voz 0028

00:05

condena de cinco años de cárcel para José Enrique en el chicle asesino confeso de Diana Quer por el intento de secuestro a una joven en Boiro en el día de Navidad de dos mil diecisiete así lo ha decidido la sección sexta de la Audiencia de A Coruña con sede en Santiago el tribunal lo consideran culpable de un delito de detención ilegal consumado otro de agresión sexual en grado de tentativa y un delito leve de lesiones la Audiencia concluye que el acusado buscó desde un principio privar de libertad a la joven tampoco dudan de que su ánimo era llevarla a algún sitio para agredirla sexualmente según la sentencia no quería robarle el móvil sino dejarla incomunicada para que no pudiera pedir ayuda es la única hipótesis que consideran verosímil lo único que evitó la agresión según el fallo fue la entereza de la víctima y la actuación de los dos jóvenes que aparecieron en el lugar la sentencia recoge también la prohibición de acercarse a la joven a menos de medio kilómetro durante diez años y el pago de una indemnización de once mil quinientos cuarenta y seis euros por incapacidad temporal y secuelas en los fundamentos de derecho se recuerda que los hechos juzgados son los ocurridos en Boiro los que protagonicen Ribeira un año antes o en no ya en el año dos mil cinco más cosas la precampaña de las municipales se va haciendo un hueco con algunas curiosidades por ejemplo hoy hemos escuchado al candidato del PP a la Alcaldía de Santiago Agustín Hernández reconoce que en su programa ha copiado una iniciativa del Ayuntamiento de Vigo las becas para pagar a estudiantes estancias en el extranjero para aprender inglés