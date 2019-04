después de una campaña aún aportará un Meritxell de Catalunya al nuevo inquilino de la Moncloa de un no es algo que no pasa odiada

el Parlament de Cataluña labrado June un pleno un mes de Madonna di participarán las cincuenta Nou diputadas de actuales y también a esa prueba para corta todos los grupos parlamentarios Castán postes concretas porque hay que esta sesión Server Ship porque en surtir una da claras You Kun Creta para la igualdad de llenará llevárselo Nadal un chat para vez minas y metanfetaminas al conductor de la furgoneta que que demasiadas Trust dulce a mot USCA estaban aparcadas al querré Urgell profesor Monica Peinado no ya

Voz 1600

01:15

nica persona que Agut desea Tessa pera que taxidermia State el conductor de la furgoneta que presentaba un ataque tan siete At con arrebate el Servei d'Emergències Mèdiques a mes hasta denuncia at percibe Donat positivo en anfetaminas metanfetaminas según informes de la Guardia Urbana Tessio a Passat capa dos Cardedeu del matí con una furgoneta vete se que bailaba pel carrer Urgell ambas quite el carril bici a embestir doce motos que estaban aparcados ya ha tumbado un semáforo bicicletas según Fons de la Guardia Urbana el conducto Uría vulgo te evita choca aún veinte cantaba daban del Ike satura la bossa FET aquesta perdidos la maniobra