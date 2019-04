Voz 0313

00:00

acciones no sé vosotros hoy no puedo por menos que lamentar su ausencia clamorosa en tantos y tantos momentos de nuestro tiempo de nuestras vidas hoy hemos invitado a La Ventana a una escritora que se dedica precisamente a eso a la vida el lo mejor y lo peor es lo más placentero lo más doloroso lo hizo hace tres años en una novela que se convirtió en fenómeno también esto pasará y lo sigue haciendo regularmente en los artículos del periódico El País ahora ese acaba de publicar un libro que lo resume resume bastantes de ellos donde aparecen ideas reflexiones dudas ya alguna certeza también la verdad que muy sugerentes por ejemplo asegura nuestra invitada que todo el mundo miente va que el roce no hace el cariño sino el odio ostras que el silencio se ha convertido en un lujo éste le gustaría Rivera el silencio dice más o menos como los tomates se muestra partidaria de la eutanasia intelectual cuando haya no tiene nada que decir lo mucho que decir se pregunta si es sexy que no lo sé tengo una idea enumera todo lo que necesita un hombre para ser elegante en el más amplio sentido de la palabra llega a una conclusión que me parece oportunísimo sobre todo para evitar engaños y confusiones dice la actualidad es chillona y grosera la realidad no poseso dediquemos a la vida real hoy en La Ventana hablaremos con Milena Busquets una mujer que pensaba que Leonard Cohen era solo suyo