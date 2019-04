Las noticias de Castilla y León, 17:02 (30/04/2019)

primeramente porque eh con un nivel de uno es un caso urgente actuar en las en las primeras veinticuatro horas y las comunicaciones Nos llegan no solamente por correo ordinario sino también a través de fax o a través de de de Amy si en este caso llegó pues como una investigación más en segundo lugar porque en este caso estaba orientado hacia una situación de violencia de género y lo que es más importante había habido una una eh exploración por parte del hospital en el cual a la niña Se le había dado el alta hospitalaria es decir en una situación la cual maltrato grave de acuerdo al protocolo sanitario a la niña en principio no hubiera salido

Voz 3

01:33

llevamos cuatro años preparando de ese plan es verdad que coincido así llevamos más de un año hablando con los sindicatos no podemos dar ni un paso atrás fijas el esquí el idioma el inglés ya no debiera ser considerado lengua extranjera mira ser considerado lengua vehicular castellano yo entiendo no la las dificultades de el sistema de avanzar en realidad este plan lo que busca es dar un salto de calidad no de cantidad digamos aprender inglés no es optativo en nuestro sistema no puede ser