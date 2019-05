Las noticias de Castilla-La Mancha, 18:03 (30/04/2019)

en estos trabajadores denuncian también que han estado sin contrato al menos un mes y que han realizado jornadas de hasta once horas diarias con apenas unos minutos para el desayuno además aseguran que les despidieron sin previo aviso porque esta empresa afirman está clausurada por Sanidad esta emisora ha puesto en contacto con sugerente quién dice que abonó las nóminas de sus trabajadores a primeros de este mes de abril y en cuanto a esa clausura confirma que no puede ejercer su actividad porque Sanidad la bloqueado varias cámaras frigoríficas lote de productos pero espera solventar este asunto cuanto antes volver a abrir esta empresa Siria como os

Voz 5

01:14

el al coche de un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico Pitt cuando creías que ya no puedes reírte más soy para el coche quise suba Marta feliz y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque te están saliendo a finales sabes no