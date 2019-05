Las noticias de Cantabria, 18:03 (30/04/2019)

todavía no sabemos si el Sindicato de Enfermería Satse y la Consejería de Sanidad habrán llegado o no a un acuerdo porque siguen reunidos SATSE ha cifrado eso sí en el noventa por ciento el seguimiento de los paros de enfermería tanto en atención primaria como especializada y ha calificado de éxito rotundo la primera jornada de paros que continuarán los días dos y tres de mayo y a partir del seis de mayo serán indefinidos sino se da ese acercamiento protestan por el acuerdo de reorganización del sistema sanitario aprobado por la Consejería para la implantación de la nueva jornada de treinta y seis horas un acuerdo alcanzado con el sindicato médico los sindicatos CSIF y que contempla una agenda para médicos de un máximo de veintiocho pacientes día y una prolongación de jornadas obligatorias y voluntarias que estarán remuneradas Satse reclama una remuneración laboral acorde a su trabajo y rechaza que recaiga en ellas dicen el sistema de filtros o como lo llaman la demanda indemostrable es decir el acuerdo contempla que las enfermeras encarguen de diagnosticar previamente al paciente para valorar si su patología es son urgentes

Voz 3

01:11

no queremos que ese no es cara que contó con todo el viaje de una demandando memorable cuando caras e profesional en detener sus demandas no le urgente y entonces que se gestiones del mostradas esa demanda hacia cara profesional