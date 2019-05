Escucha las noticias de las 19:00 (30/04/2019)

Voz 0273

01:09

el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista no cambia su postura de cara a las elecciones al Parlamento Europeo el veintitrés de mayo y eso a pesar de la presión de los militantes que reclaman la ratificación en segundo referéndum de cualquier acuerdo sobre el Brexit que se apruebe esa consulta sólo será respaldada por la dirección del partido como último recurso si no se logra modificar el acuerdo del Gobierno conservador que defiende Theresa May O'Shea no se pueden celebrar elecciones anticipadas algo que Yeremi Corbijn viene reclamando desde hace meses el Gobierno conservador y la oposición laborista mantienen actualmente conversaciones para llegar a un compromiso sobre el Brexit desbloquear el estancamiento de momento esas discusiones continúan pero sin que se hayan acercado posiciones