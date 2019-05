Escucha las noticias de las 20:00 (30/04/2019)

Voz 0919

03:19

esta jornada de ida de las semifinales de la Liga de Campeones en una hora comenzará en Londres el partido entre el Tottenham y el Ajax de Amsterdam el español Fernando Llorente está en el once titular del equipo de Pochettino y mañana en el Camp Nou Barça Liverpool Valverde no ha desvelado si Coutinho serán mañana titulares los dos están en la convocatoria y los dos pueden ser mañana parte del once del Barça no