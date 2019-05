no hubo incidencias el director les explicó todos los detalles y no fue el único que actuó así sin embargo sólo se ha actuado contra él la Consejería la abrió un expediente también a las profesoras pero sólo en su caso ha acabado en sanción cinco días sin empleo y sueldo

Voz 7

03:39

también es verdad que soy una persona crítica Iker algunas reuniones con con con inspectores sí que he mostrado mi desacuerdo con respecto algunas decisiones que sean tomados consideró una persona comprometida con con y con vocación de servicio público no me merezco esta consideración por parte de la Consejería de Educación ni mucho menos la sanción que me ha impuesto