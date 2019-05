buenos días arranca un largo puente Madrid con tiempo tranquilo casi todos los días temperaturas cálidas y mucho sol aunque esta noche habrá que ponerse a cubierto por diferentes tormentas y fuertes vientos en casi toda la comunidad de Madrid despertamos esta mañana con una nueva muerte violenta en la región ha ocurrido en Cobeña un joven de veinte años ha perdido la vida era apuñalado tras varias reyertas en las que han resultado heridos además otros tres jóvenes uno de ellos está grave Antonio Lara ex jefe de guardia del uno uno dos

rodillo y Cedrún estarán esta tarde en La Ventana de Madrid aquí en la SER la candidata del PP a la comunidad Isabel Díaz Ayuso no va a asistir a la manifestación visita hoy una Feria Medieval en Álamo Ayuso ha justificado así la debacle del PP de Pablo Casado en las urnas

nosotros ahora mismo hemos dado un paso hace muy pocos meses todos los líderes de todos los partidos Pedro Sánchez Mariano Rajoy José María Aznar todos los líderes de todos los partidos Alber Rivera todos no no es normal en España llegar y ganar la primera luego es normal que un proyectos nuevos y renovados se está consolidando y necesita un poco de tiempo esos todo

en absoluto cuando el Partido Popular gana ganamos todos y cuando el Partido Popular no le acompañan los resultados es también responsabilidad de todos

el PP declina participar en el debate de candidatos a la Comunidad que organizan la Cadena Ser y el país el próximo veinte de mayo no hay una respuesta oficial del equipo de Ayuso a esta casa pero anoche en Twitter la candidata escribió que sólo participará en el debate de Telemadrid y estará el PB sin embargo en el debate a seis entre los candidatos a la Alcaldía de la capital que la serie el país celebran el lunes seis de mayo en la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid asisten Martínez Almeida Manuela Carmena Pepu Hernández Begoña Villacís Carlos Sánchez Mato también Javier Ortega Smith en las últimas horas Ciudadanos ha defendido que la alcaldesa este esos debates electorales ante la posibilidad de que el PP recurra su participación ante la Junta Electoral Begoña Villacís ya notarial de trece Manuela Carmena

creo que eso es vital para Zidane no deja de ser una alcaldesa no deja de tiene que rendir cuentas

eslogan a nosotros nos gustaría que se frases la fórmula para que pudiésemos tener un debate con Manuela Carmena eh lo contrario Notes tipo de lógica pasa porque yo no voy a decir a la Junta todo lo que es lo que tiene que resolver

viene este Primero de Mayo Madrid más noticias en titulares con Enrique García la Comunidad de Madrid suspende de empleo y sueldo durante cinco días al director de un colegio público de Alcorcón que ordenó a dos profesoras de su centro ausentarse de una reunión con la Consejería para evitar que los alumnos se quedaran sin clase educación asegura que debió avisar a la inspección y no lo hizo el funcionario ha recurrido la Sant paros parciales en el Metro de de hoy y hasta el veinticinco de mayo los ha convocado el sindicato de maquinistas que exige trescientas cincuenta contrataciones más y critica la gestión del amianto y afectará a las líneas uno tres cinco siete a nueve y once de tres y media a cinco y media de la tarde la web de la comunidad vuelve a funcionar con normalidad después de estar caída desde el lunes según la Comunidad de Madrid aunque algunos trabajadores aseguran que siguen existiendo fallos como la consulta denomina suele la solicitud de citas médicas y el Museo del Prado Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades un regalo para el Museo de todos los españoles en palabras de su director Miguel Falomir el galardón llega en el año de más de su bicentenario

muy aburridos mi intención es seguir trabajando para los artistas y seguir trabajando para ese público que cada vez no se me acerca y me dice venga a ver todo gracias llegamos a las ocho y media de la noche