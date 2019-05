Las noticias de Andalucía, 10:02 (01/05/2019)

Voz 0455

00:31

los tradicionalmente ha sido un una circunscripción por decirlo de alguna forma en la que Unidas Podemos ha tenido siempre un buen resultado no creo que que una formación de extrema derecha vaya a tener buenos resultados de la gente que está viviendo en el extranjero buscándose la vida parte de esa tesis no no les alienta mucho