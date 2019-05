Las noticias de Canarias, 09:02 (01/05/2019)

Voz 3

00:06

en Canarias también eh hoy la celebración del Primero de Mayo los sindicatos han realizado diversas convocatorias a partir de las once por ejemplo en Tenerife saldrán de la plaza Weiler en dirección a la plaza de la Candelaria también a las once convocatoria en Lanzarote en la calle Real en Fuerteventura en Puerto del Rosario frente a la Delegación del Gobierno a partir de las once y media será la manifestación en Las Palmas de Gran Canaria desde el Parque de San Telmo en dirección a la plaza de Santa Ana también en la isla de La Palma frente a la Delegación del Gobierno en el Hierro será la dos en Malpaso ya en La Gomera también a las doce en la Plaza de las Américas entre las reivindicaciones laborales una que llamaba la atención del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias denuncia que haya administraciones que no dispensan ni agua potable a sus trabajadores según su secretario general de CECA Manuel González esto está ocurriendo ahora mismo en municipios como Ingenio tía bajo Yaiza o en el Cabildo de Gran Canaria yo ocurrió con anterioridad en el Gobierno canario