Las noticias de Canarias, 10:03 (01/05/2019)

Voz 2

00:06

la diez y tres y en cuanto a la actualidad en las Islas señalar que hoy Primero de Mayo convocatoria de los sindicatos UGT Comisiones Obreras en distintos puntos del Archipiélago a partir de las once decir dentro de una hora saldrá la movilización a Santa Cruz de Tenerife de la plaza Weiler hasta la plaza de la Candelaria también a las once de la mañana convocatoria en la calle Real de Arrecife en Lanzarote y en la frente a la Delegación del Gobierno en Puerto del Rosario en Fuerteventura a las once y media saldrá a la manifestación en Las Palmas de Gran Canaria del Parque de San Telmo hasta la plaza de Santa Ana ya esa misma hora también concentración en Santa Cruz de La Palma frente a la Delegación del Gobierno a las dos en El Hierro en Malpaso en La Gomera en la Plaza de las Américas en San Sebastián precisamente de datos en esta jornada del Primero de Mayo Canarias es la segunda comunidad con un salario promedio más bajo la media nacional está entorno a los veintitrés mil cuatrocientos euros mientras que en el Archipiélago se sitúa en veintiun mil quinientos sólo les supera Cantabria son datos del Informe Anual de dos mil dieciocho un estudio que analiza la vacantes publicadas por las empresas en Info Jobs Judith Monmany la portavoz