Las noticias de Cantabria, 11:03 (01/05/2019)

noticia que acabamos de conocer y que llega de los tribunales el Tour el titular del Juzgado de Instrucción número tres de Santander ha acordado la apertura de juicio oral contra el ex alcalde de Astillero Carlos Cortina por un delito continuado de prevaricación y malversación de caudales públicos pide ciento treinta mil euros de fianza conjunta con la otra persona investigada en la causa Cortina alcalde de Astillero por el PP entre dos mil seis dos mil quince está acusado por las presuntas irregularidades cometidas en la contratación y pagos entre enero de dos mil siete de abril de dos mil diez a una hermana de la funcionaria que se encargaba entonces del área municipal de personal que llegó a girar XXXVIII facturas por un importe de noventa y ocho mil setecientos euros por lo demás todo listo para la celebración de la festividad del Primero de Mayo Día del Trabajo con varios actos organizados por los sindicatos el más numerosos espera en Santander con la tradicional manifestación por las calles de la capital en menos de una hora a partir de las doce del mediodía convocada por UGT y Comisiones Obreras Mariano Carmona Carlos Sánchez son sus secretarios generales

ha quedado claro que no se puede decir una consideración otra que no se puede legislar en contra de las personas y que más tarde más temprano

Voz 0606

01:09

estas cosas separada no y ese es el llamamiento que hacemos el primero de Mayo poner a las personas en el centro de la vida en el centro de las cosas no la empresa no la economía lo primero primero las personas y después todo lo demás