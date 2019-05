Las noticias de Galicia, 11:03 (01/05/2019)

Voz 1

00:40

no era ningún momento a forman negó fondo de Facenda no eh es que hubo una reunión convocada por los diputados de Podemos que no contaban con consenso y una mayoría de grupo parlamentario y no Sefarad con ningún o Call motivó que muchas maneras municipales se pusieron de uñas hay un abrazo en política clara he que ha torpeza política de convocar esta reunión este momento evidente porque esto tengo una primera víctima nunca son todas esas mareas municipales que vean dañadas a su dimisión como consecuencia de este movimiento de Podemos