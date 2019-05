Las noticias de Asturias, 11:03 (01/05/2019)

Voz 2

00:37

creo que la honestidad y el compromiso y la relación con los ciudadanos y el trabajo constante en la tenacidad yo creo que Izquierda Unida es todas esas cosas no no tal no voy yo creo en el sentido que hemos hecho una contribución además yo creo sinceramente que ha cercana con la gente a a los problemas de cada ciudad no llovió muchas veces digo que el Gijón que hoy es un fijo en el que también Izquierda Unida tiene su sello muchísimas cosas