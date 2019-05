Las noticias de Castilla-La Mancha, 11:03 (01/05/2019)

detenido el autor de Ojalá un mensaje en el polígono o Rosso de Chinchilla en Albacete el autor de los hechos según la Policía Nacional alquiló una furgoneta una conocida empresa de la capital manchega vehículo que finalmente no devolvió utilizándolo para romper la puerta de la entrada la nave por el método del alunizaje así querría robar en los numerosos efectos que había en el interior de esta nave industrial como consecuencia de los hechos la furgoneta sufrió daños de consideración por lo demás Toledo se engalana para la romería de la Virgen del Valle que es este miércoles uno de mayo la SER se encuentra allí para conocer el ambiente esto nos cuenta el secretario de la Hermandad José María San Román Alfonso que es el Santero

has visto yo hablándome desde de noviembre ya preparándolo digamos de manera oficial aunque todo el año hacemos diversas gestiones estamos ya en el la recta final por así decir vamos ya estamos dentro de la fiesta

Voz 5

01:16

ahora sería como subirse al coche de un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico Pitt cuando creías que ya no puedes reírte más para el coche quise sube Marta feliz y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque te están saliendo sabes no