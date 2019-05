Escucha las noticias de las 12:00 (01/05/2019)

es mediodía las once en Canarias

por lo demás el líder opositor venezolano Leopoldo López cuya liberación adelantamos ayer en la SER se encuentra la embajada de España en Caracas con su familia del paradero de Juan Guaidó no se conocen de esta detalles a esta hora es lo último que se sabe de Venezuela no consta que López haya pedido asilo aunque su presencia en la delegación española abre un frente también para la diplomacia de nuestro país de momento el Gobierno Se remite a confirmar que va ir informando en función también de los movimientos que vaya dando López Rafa Panadero

si Moncloa ya confirmado que Leopoldo López su mujer y su hija están en la residencia del embajador de España en Caracas pero nada más aún no está claro si su intención es simplemente buscar protección y permanecer por tanto como huésped o quiere pedir algún tipo de asilo sobre este asunto hemos preguntado en la Ser Antonio Ledezma compañero opositor de López que actualmente está exiliado en España

todavía es muy temprano y no constan incidentes de esta noche pero ya desde hace días la oposición venía preparando grandes movilizaciones para el Primero de Mayo Guaidó llama quienes le apoyan a conseguir que sea la mayor movilización en la historia del país e intenta incorporar a una parte del movimiento sindical y de trabajadores públicos dos sectores hasta ahora muy afines a Maduro en paralelo Maduro hace llamamientos similares a tomar las calles de las principales ciudades así que se espera que por segundo día a la capital viva importantes movilizaciones de signo contrario este martes en torno a cien personas resultaron heridas en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en varias zonas del país aunque no hay un recuento completo de incidentes la ONG provea informa de un muerto durante los incidentes fuera de Caracas y sin dar muchos detalles sobre este caso

seguir la cabecera ya está lista para partir aquí muy cerca de la plaza de Cibeles con la pancarta preparada el lema este año la lucha continúa más igualdad y más derechos más cohesión primero las personas los líderes sindicales ya están en la cabecera han intervenido también en distintos corrillos algunos líderes políticos que han pasado por aquí hemos visto a José Luis Ábalos ministro de Fomento al candidato socialista a la Asamblea de Madrid Ángel Gabilondo está prevista también la presencia del secretario general de Podemos Pablo Iglesias hay poca gente todavía aunque van llegando poco a poco hay eso sí muchas banderas en esta cabecera banderas rojas sindicalistas banderas moradas feministas banderas arcoiris del movimiento LGTB y banderas republicanas también en un día en el que el tiempo está acompañando día soleado temperaturas suaves aquí en Madrid de hecho acabamos de pasar por el punto final el que será el punto final de la manifestación la Puerta del Sol estaba ya llena de gente no de manifestantes y de turistas paseantes que aprovechan

si la justicia estadounidense da la razón al Museo Thyssen sobre el Pissarro robado por los nazis y comprado años después por el barón Thyssen el juez considera que el museo su legítimo propietario aunque concluye también que su deber moral sería devolver el cuadro Raquel García las dieciocho años en los tribunales un juez de California concluye que el Thyssen es legítimo propietario de rusa han Honoré por la tarde efecto de lluvia de Camille Pissarro propiedad hasta el treinta y nueve La familia judía de los Cassirer aunque según el fallo el barón Thyssen no actuó de buena fe al adquirirlo en el setenta y seis al no comprobar las circunstancias sospechosas que rodearon la compra el Gobierno y la Fundación Thyssen sin lo hicieron si actuaron de buena fe al comprar la colección en mil novecientos noventa y tres a pesar de esto como decía según el juez el deber moral del museos devolver el cuadro ya que España es firmante de una declaración que le obliga a restituir el arte expoliado por los nazis desde el museo se muestran muy satisfechos si cierran la puerta a cualquier devolución acabamos de hablar con Evelio Acevedo ex director gerente del museo