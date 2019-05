Los 1.289 riojanos represaliados en la postguerra

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:12 pero nada de ilusión

Voz 3 00:16 Balón de se ha demorado los poderosos de los sin voz gritos de Lorca y Machado o Bush es que roban el sueño e Inés Eva Perón la parte no el mundo Ny ir a otro lado

Voz 4 00:42 el Archivo Provincial guarda mil doscientos ochenta y nueve expedientes de Responsabilidades Políticas mil doscientas ochenta y nueve historias de personas que en un escenario de posguerra fueron perseguidas por la ley franquista de responsabilidades políticas una ley que perseguía aquellos que hubiesen prestado su apoyo al bando republicano o a los rebeldes izquierdistas de mil novecientos treinta y cuatro incluso sin la necesidad de haber participado en episodios armado

Voz 5 01:09 pues no pasa nada

Voz 3 01:13 o nada

Voz 5 01:14 toda América el propio

Voz 1827 01:17 el régimen franquista establecía en el texto legal que eran

Voz 0866 01:20 hacia la reconstrucción espiritual y material de la patria es decir una ley para reprimir para recaudar Micaela Pérez es la directora de la

Voz 6 01:29 el chivo tenemos mil doscientos ochenta y uno de un una relación casi final simplemente de nombre apellido proceder en algunos casos sabemos también que se dedicaba a la profesión hizo el el arco cronológico sobre el expediente y el lugar donde lo conseguimos

Voz 5 01:49 en te caes

Voz 0866 01:59 entre los expedientes que se guarda en La Rioja destacan nombres como Amós Salvador Carreras suministro de la gobernación del Gobierno de Azaña al que el tribunal e impulsó la sanción más alta con cien millones de pesetas o el de Basilio Gurrea alcalde de Logroño fusilado julio de mil novecientos treinta y seis pero no hacía falta ser un político de renombre para tener problemas con la administración franquista estar afiliado a un partido o sindicato o defender las ideas republicanas abiertas ante eran motivos suficientes para que la administración franquista ya más

Voz 6 02:30 son gente que hay en un porcentaje importante están Fukushima o los que no están asalto se controla a la población no en el momento de entrar de siete sino en su pasado durante era reto no no no era por un delito concreto durante el después de lanzamiento de de dieciocho de del tren no sino que era como un control de de aquellos que tenía no pasa el código ético pero lo bueno de este fondo es que está el agrado e incluso digo el maestro tiene estilo

Voz 5 03:14 un acercarse todos es fútbol cuentan en los que perder

Voz 0866 03:22 pero los mil doscientos ochenta y nueve nombres las mil doscientos ochenta y nueve historias no sólo nos hablan de sus protagonistas también arroja luz sobre la sociedad de la época quiénes eran de dónde procedían cuantos bienes tenían pero también de personajes secundarios de familiares de quiénes integraban los tribunales un ejemplo claro es el de Hipólito Olmo el maestro de Jamil que fue fusilado y cuyas deudas fueron asumidas por la familia

Voz 6 03:46 de tal forma que en este expediente de Hipólito Olmos tenemos el inventario de de bienes de su casa es él el padre de Hipólito el que se persona el que tiene que hacer frente a esta multa claros recuperamos personas entre sí es que Elena Moreno bienvenida Moreno porque se le llama en el pueblo a estas mujeres que por su propia escritura es que saben leer y escribir pero lo justo pues porque está donde las que saben poner un precio a una sábana India las cortinas

Voz 7 04:23 los de todos los expedientes dos están

Voz 1827 04:26 instaurados el resto se encuentran dañados por la humedad y la mala conservación por lo que desde el Archivo insisten en la necesidad de preservar la memoria a través de los textos

Voz 8 04:36 para el periodo de la guerra civil y primer franquismo es son decisivos de tal forma que dan pie a no ahondar

Voz 9 04:47 varios los eh eh criterio selectivo por personalidad política determinada

Voz 10 04:57 el dieciocho de estudio patio de un convento El Partido Comunista pudo al quinto ves que todo

Voz 11 05:07 venga uno

Voz 0866 05:09 documentos que ya son objeto de estudio la investigadora Eva Nestares está intentando poner una cifra la cuantía económica que supuso la represión para las arcas franquistas en nuestra Comunidad en una conversación Nestares cuenta que la represión fue retroactiva y que para cobrar las deudas el régimen llegaba embarcar ganado inútiles

Voz 10 05:27 pues alegan campe si no ponga como con el pozo

Voz 12 05:33 los ahora me empezaba la Liga responsabilidades políticas el número el treinta y siete se había creado un instrumento que que intentaba pues eso apuntarlo y castigara a los vecinos que luego pasó a ser la responsabilidad política así bueno pues

Voz 13 05:47 a ver en las sanciones que el otro tipo eran sanciones económicas había también depuraciones por ejemplo en el caso de los maestros ignoran multas

Voz 12 05:56 sí pero también eran embargos porque evidentemente muchas de las personas y se veían una estación estos expedientes no podían hacer frente a una multa lo vamos a poner por ejemplo un ejemplo de trescientas pesetas incluso no entonces un automáticamente se les embargaban sus bienes lo que fuera un crucero la vajilla una manta que podían tener en su en su casa con la intención de que pudiesen superar muy bien puesto bueno y los productos pues por ejemplo animales de de trabajo no va caso de vino los incluso algunos de ellos y ahora hay un caso en concreto que llega a vender un diente de oro para poder frente a poder hacer frente a la multa que le había cosas

Voz 14 06:43 ahora se va pasa hay muchos tipos de de de clases sociales noi de de realidades de cada uno de de los penados entre comillas y habrán cuantías y multas de desde muy bajas hasta practicamente bueno un dineral no de aquella época

Voz 12 07:01 sí pues pues como te digo pues había incluso la quizás de las más inferiores eran cien pesetas o la más alta que fue la que se le impuso a Amós Salvador que eran cien millones de

Voz 15 07:13 Z que me ahí en ese en ese rango pues sabia vamos muchísimas tres cinco Louis cuatrocientas muchos de ellos pues solicitaban pagarla templados lo que dices tú no había diferencias eh o en cuanto a nivel económico de los de los quedaran imputados en estos expediente sí evidentemente había gente que podía pagarlas y gente que no incluso había gente por ejemplo como los Azpilicueta a los bodegueros de Fuenmayor que se les multa con cien mil pesetas pero luego ellos pues a lo mejor hacer un donativo cada uno de los hermanos de de quinientas mil pesetas Dios os se publican

Voz 11 07:51 Diario La Rioja ha quedado como que no han sido multados otro biología no de izquierdas sino que ellos han donado quinientas mil pesetas pues para para nuevo como Estado nacional

Voz 16 08:13 Pedro está intentando cuantificar cuál fue el total lo obtenido por el franquismo aquí en la Comunidad de La Rioja Íñigo esta porque no tiene esa cifra todavía porque está en ese proceso pero ya ha sacado alguna conclusión de sustitución

Voz 11 08:26 con el objetivo de doctoral bueno son varios pero sobre todo es canalizar el impacto de esta represión económica La Rioja analizar uno de los métodos utilizados para llevar a cabo la represión quería salir de responsabilidades políticas también estudiar esos respecto de la represión en la sociedad ah no como como aspecto a la sociedad y como bien dices aportar un importe real entre comillas de estas multas impuestas y de lo que realmente se llegó a recaudar lo que sí tengo claro es que muchas de esas multas injustas lo llegando a apartarse porque no se podía pagar

Voz 17 09:02 no la leí sufre pues una una

Voz 11 09:06 la remodelación Nevoso llevó una reforma un novecientos cuarenta y dos coma sabe mil novecientos cuarenta y cinco fueron entonces o quedando los expedientes de lado oí muchos de ellos

Voz 15 09:18 es no llegando a pagar las multas lo que sí que es verdad es que durante todo ese tiempo en las personas estaban señaladas como personas que debían un importe al Gobierno nacional no

Voz 18 09:31 estalla no remueva es la herida yo era siempre en sí

Voz 1490 09:37 no levante rencores que este pueblo estaban pequeño eran otros tiempo calla y Darío gracias a Dios no levante rencores es que hasta puede

Voz 1827 09:53 entre los expedientados está el abuelo de Urbano Espinosa a su nieto lo define como un hombre adelantado a su tiempo que contribuyó al progreso de La Rioja fue uno de los primeros fotógrafos de la comunidad pero además construyó y dirigió una central eléctrica así como una panadería mecanizada que rivalizó con la panadería tradicional del pueblo una rencillas que posteriormente le traería problemas

Voz 19 10:14 bueno mi abuelo se llamaba Inocencio Ruiz Munilla autodidacta interesado por las cosas de de la modernidad a los avances técnicos pues interesó mucho por la fotografía por ejemplo pero también por más cosas por su personalidad y inquieta y amante del progreso y muy intuitivo debería las oportunidades de que la técnica y la ciencia le permitían en ese momento bueno ya por los años o quince dieciocho ya estableció una pues una central eléctrica para en el río Piqué tras el lumbreras para dar energía eléctrica para dar luz a los pueblos de Pajares San Andrés bueno a partir de la central eléctrica fundó una panadería completamente mecanizada en los años veinte el lo pasado en tuvo una en una panadería electrificada muy moderna mecánico muy muy muy avanzada había panadería en en el pueblo de tipo tradicional con el horno de leña de toda la vida y creo que ahí Ése fue uno de los puntos de de confrontación personal

Voz 1827 11:28 pequeños inquilinos Inocencio Ruiz también tuvo un papel en la política local a principio de los años veinte ocupó la alcaldía de Lumbreras posteriormente fue concejal por Izquierda Republicana probablemente como independiente

Voz 19 11:40 hablando con mi madre quedaron ya no vive con con mis tíos ya no perciben lo creo que es cierto no perciben que creen que no tuvo una afiliación a ningún partido pero su naturaleza amante del progreso una idea de modernidad muy intuitiva muy además abierto a las corrientes externas porque buscaba abrirse recibía información lecturas etcétera la gran fecha muy temprana ya escuchaba escuchaba la radio con asiduidad hacia además él era de tendencias en mi opinión claramente republicanas pero no adscrito al no adscrito al partido por ejemplo de Manuel Azaña eh yo creo que el próximo al mundo de Manuel Azaña primero de Acción Republicana de el año noventa seis cuando lo fundó Azaña el XXVI poco antes el había sido alcalde de Lumbreras después de Izquierda Republicana cuando las refundó el propio Azaña ya también al principio en la República misma no probablemente sería votante de votantes de Izquierda Republicana la concejal seguramente por Izquierda Republicana sin carné con el expediente responsabilidades políticas la Guardia Civil del Puesto de Lumbreras y algunos otros informantes le salen

Voz 20 12:56 dicen que su ojo un comunista o socialista vamos todo lo malo que en ese momento podía haber desde el punto de vista de los de los sublevados y de los vencedores después

Voz 21 13:11 estudiada por los tres meses de invierno el cantaba por las calles

Voz 0866 13:17 una vida que cambió radicalmente tras el alzamiento del dieciocho de julio y con la victoria del bando nacional Inocencio Ruiz fue perseguido y su llama Vital progresista fue apagada por la represión

Voz 21 13:28 Arona al son como si fuera una fiesta pero fue el único

Voz 19 13:33 la acaban de los años duros y tristes que título

Voz 22 13:38 vivir no sólo durante la guerra sino también en los años posteriores eh pero bueno que con amenazas de muerte Z tuvo un hijo que a duras penas pudo rescatarlo del cuartelillo el hijo mayor año XXXVI sobre lo largo corto de Torrecilla de Cameros y apeló a duras penas tuvieron liberarlo de El Paso hay a estar en la cuneta ya del pues le abrieron un expediente cuando se creó el tribunal había tenido que abandonar esa panadería electrificada alcanzaba tanto en fechas tan tempranas había tenido que abandonar latiendo había tema perdió muchos cosas perdió la parada ese mentales que también había hecho ISE mantuvo con la eh con la central eléctrica porque interesaba también al propio régimen en Kibera el el que funcionara por ejemplo el teléfono después de la guerra después esta peripecia ni sombra de lo que de lo que había sido anteriormente se apagaron

Voz 1827 14:38 muchísimos de sus Jens ni su nieto ni sus hijos conocían la existencia de este expediente el descubrimiento tuvo lugar cuando Urbano Espinosa recibió una llamada desde el Archivo provincia

Voz 23 14:48 de la Rioja

Voz 22 14:53 Rossetti fue un nudo en la garganta y me puse a llorar fue muy emocionante la respuesta se esperemos vamos a juntarnos todos y vamos a pedir a Micaela el poder herir un día hay que nos enseñe para para que lo vean pero fue la de sorpresa porque ahora sobrevive en cuatro tíos cuatro de los hijo de los once hijos que tuvo Inocencio Lucía no conocían no tenían datos de que hubiera habido un procedimiento judicial abierto y es que yo creo que mi abuelo pues cambiaría Almería eso sí que fue represaliado que la Guardia Civil fuera porel en algún momento y con un tratamiento muy duro e inmediata posguerra ahora la familia tiene previsto

Voz 23 15:38 esto correr con los gastos de la restauración del expediente preservar la historia de Inocencio una de las mil doscientas ochenta y nueve que descansa custodiadas tras los muros del archivo

Voz 18 15:48 calla no remueva es la herida llora siempre en silencio