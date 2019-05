Hora 14 La Rioja (01/05/19)

Voz 1 00:00 hora catorce La Rioja Concha Bezares

qué tal muy buenas tardes Primero de Mayo Día Internacional de los Trabajadores Yeste era el sonido de hace unos minutos que tenía el centro de Logroño

Voz 4 00:37 cientos de personas se han manifestado por las calles de la capital riojana para pedir al nuevo Gobierno salido de las urnas la derogación de la reforma laboral del Partido Popular y medidas para acabar con la precariedad

Voz 0125 00:47 enseguida saludamos a los secretarios de UGT y Comisiones como todos los primeros de mayo el cementerio civil de La Barranca en Lardero ha acogido también un emotivo y reivindicativo acto para conmemorar el cuarenta aniversario de este memorial en el que yacen los cuerpos de cuatrocientas seis personas asesinadas por el franquismo todo esto en una jornada festiva en la que el tiempo está acompañando va a seguir así en las próximas horas Agencia Estatal de Meteorología Carlos Asensio buenas tardes

arrancamos la previsión de La Rioja hablando de la Rioja Alta donde tenemos intervalos nubosos con baja probabilidad de que nos dejen algunas precipitaciones débiles y ocasionales en el resto de la comunidad predominio de los cielos poco nubosos con nubosidad de evolución por la tarde sin descartar chubascos dispersos que pueden ir con tormenta preferiblemente en el Sistema Ibérico con máximas sin cambios tendremos veintidós grados en Arnedo y Haro veinticuatro en Logroño Alfaro XXV en Calahorra mañana en La Rioja Alta de nuevo cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en el resto predominarán los intervalos nubosos con nubes medias y altas y con probabilidad de nubosidad de evolución por la tarde temperaturas mínimas en ligero ascenso siete grados tendremos en Arnedo y Haro y ocho en Logroño Alfaro y Calahorra en cuanto a las máximas en ligero descenso veinte grados tendremos en Alfaro y Calahorra dieciocho en Logroño y Arnedo diecisiete en la localidad de Haro

ocho minutos pasan de las dos en el centro de Logroño luce el sol veintiún grados comenzamos este Hora catorce culo secretarios generales de UGT CCOO Jorge Ruano qué tal buenas tardes

Voz 6 02:26 hola buenas tardes bueno primero de mayo

Voz 0125 02:29 con manifestación que a estas horas está recorriendo las principales calles de Logroño Primero de Mayo en mitad de dos procesos electorales unas elecciones generales ya celebradas el pasado domingo y otras municipales y autonómicas para finales de mayo y cuya campaña arranca la próxima semana no sé si esto va a incidir en el uno de mayo va a ser distinto

Voz 6 02:49 por supuesto este uno de Mayo que estamos celebrando eh está en un contexto especial porque además sin duda el voto de las trabajadoras y trabajadores ha contribuido a que en estos momentos exista una mayoría social de izquierdas progresista con capacidad de dar un giro social a las políticas de este país y por lo tanto el el eje fundamental el primero de mayo es poner encima de la mesa nuestra agenda social la de los conjunto de los trabajadores y trabajadoras sí reclamar que que ese gobierno progresista de izquierdas pues sea una realidad para cambiar las cosas

Voz 0125 03:26 en cualquier

Voz 7 03:26 eso todo parece hacer pensar de

Voz 0125 03:30 ese gobierno o por lo menos esas posibles alianzas no se van a ver hasta que después de esas elecciones que tenemos autonómicas y municipales de finales de mayo eh cabe pensar verdad que se da ya habían entrado el verano cuando ya se conozca el Gobierno que abra cuáles son ahora mismo los principales problemas que tiene la clase trabajadora y de qué manera Jorge Ruano puede afectar y solucionar esos problemas un Gobierno como usted reclama de izquierdas

Voz 6 04:01 bueno pues yo creo que los problemas de las de los ciudadanos de las personas está muy claro además María hacen las encuestas que se suele hacer habitualmente sitúan el problema de las personas que en el desempleo en en en la precariedad de las condiciones de trabajo en la sanidad en la educación y en la economía y estas son las cosas que de verdad preocupan a los ciudadanos porque ellos mismos son los que los dicen nosotros como CCOO hemos hecho diez propuestas a los partidos políticos diez propuestas que van desde un cambio del modelo productivo y una transición energética y medioambiental a una calidad en el empleo a reforzar la lucha contra la violencia de las mujeres a una reforma fiscal para que paguen más aquellos que más tienen ir entre otras cuestiones también la importancia de solventar el sistema público de pensiones y garantizar unas pensiones dignas entonces algunos de los elementos que nosotros ya hemos trasladado a los partidos políticos sabemos eh por su respuesta que gran parte de estas de esta agenda que pertenece a los trabajadores está en los programas gustar reflejaba en parte en los programas fundamentalmente del Partido Socialista iré Unidos Podemos sin descartar que otras fuerzas políticas comparten algunas de ellas por lo tanto entendemos que se debe hacer eh el Ejido social que necesita este país y que deben llevarlo a cabo aquellos partidos de izquierdas y progresistas que se comprometan pues con las demandas de las trabajadoras y trabajadores

Voz 7 05:37 es un giro social de izquierdas que ustedes lo ven ahora más cerca con los resultados que que hubo el pasado domingo

Voz 6 05:47 lo vemos más cerca porque durante estos últimos meses hemos mantenido el diálogo social con con el Gobierno y muchas de esas medidas que que eran consideradas necesarias incluso por la parte patronal han quedado aparcadas por la convocatoria de la de las elecciones es decir el una ley igualdad de trato de oportunidades ha quedado en esperando a un nuevo gobierno la derogación de la reforma del Partido popular de las pensiones ha quedado a la espera de que se componen un nuevo Ejecutivo ir en reforzar el tacto contra la violencia de género también necesita que se conforme un nuevo un nuevo gobierno por lo tanto estamos yo creo que no hay que hay que respetar los tiempos que tiene la política pero no podemos esperar mucho más a las elecciones municipales para empezar a comenzara a poner en marcha esas iniciativas legislativas que necesita que demandan los las personas en este país

Voz 0125 06:49 y esas propuestas que nos contaba Jorge Ruano que han hecho llegar los sindicatos como alguien insistir en la necesidad de subir el Salario Mínimo Interprofesional el necesario reforzar el sistema público de pensiones derogar la reforma del Partido Popular y además de todo esto general

Voz 7 07:03 en La Rioja en concreto algo más Jorge Ruano sin ese necesita

Voz 6 07:08 bueno pues en la en en La Rioja se necesita pues asumir parte de estos de estos cambios yo creo que hay que escuchar a a las personas hay que escuchar a los a los votantes que además yo creo que han hecho un ejercicio de responsabilidad muy importante dejando claro que no van a ir a los extremos que los extremismos y las posiciones de insultar el otro descalificar al otro no no gustan y por lo tanto se buscan políticas imposiciones que resuelvan sus problemas de aquí pasado misma aquí tenemos una posición en la que las personas reclamamos una mejor sanidad unos mejores servicios públicos una mejor educación y unos servicios sociales que cubran las necesidades de aquellos que más lo necesitan y por lo tanto yo creo que esa debe ser la primera asignatura de un partido y que debe recogerse en las propuestas que se hagan de cara a las elecciones eh locales y autonómicas en nuestra región hay otros elementos que deben ser impulsados también desde de un Gobierno de La Rioja como la forma fiscal todos los pactos contra la violencia igualdad de oportunidades que deben impulsarse en el ámbito regional hay espacio hay espacio para mejorar los servicios públicos porque además son los únicos que tienen capacidad real de ayudar a aquellas personas conseguir una verdadera cohesión social en la en la Rioja

Voz 0125 08:32 Jesús Izquierdo secretario de UGT qué tal buenas tardes hola

Voz 8 08:35 buenas tardes bueno

Voz 0125 08:37 yo le preguntaba al secretario general de Comisiones Obreras y que hoy es uno de mayo supongo que un tanto especial para ustedes por cuanto todavía queda por constituirse pero tras las elecciones del pasado domingo el PSOE gobernará en los próximos años supongo que ustedes lo que esperan es que se configure un gobierno de izquierdas y que realice políticas progresistas

Voz 8 09:00 pues efectivamente es para nosotros un primero de Mayo especial pues porque queremos que se materialice ese giro a la izquierda del próximo Gobierno que ha salido elegido de las urnas Si por supuesto nosotros ya pusimos encima de la mesa cuáles son nuestras propuestas y cuáles son nuestras alternativas para que sean primero las personas para que se produzca el giro social que necesita nuestro país Si el lema del uno de mayo este año ya lo hice más derechos más igualdad más cohesión primero las personas y lo que queremos es que este Gobierno pues de respuesta a nuestras demandas Si nuestras propuestas en son de bien conocidas por parte de todos y todas lo que queremos es que se avance en derechos que se avance en libertades hay que esos derechos que la crisis nos a rebato pues se puedan volver a implantar en nuestro país nosotros creemos que es momento para que la riqueza que se está generando en España se redistribuye entre todos y todas esas nuestra Príncipe

Voz 0125 10:13 digo que eso ustedes lo ven que puede ser factible con este Gobierno que ha salido de las urnas con esa mayoría que tiene más de diputados que lo que tenían estos diez meses que ha estado gobernando

Voz 8 10:24 pues efectivamente la legislatura pasada fue muy corta fueron meses muy intensos en los que se han conseguido avances muy importantes para nosotros como el subsidio para mayores de cincuenta y dos años como el incremento del salario mínimo interprofesional pero nosotros queremos que haya un paso más y creemos que actualmente con los resultados que han obtenido después de las elecciones se dan las condiciones para que este giro a la izquierda de las políticas que durante años se ha desarrollado en nuestro país pues pueda salir adelante y yo creo que es nuestras demandas llevamos meses planteando las yo diría años hay que derogar la reforma laboral hay que derogar la reforma de pensiones hay que avanzar en libertades avanzar en democracia en nuestro país y eso es lo que le pedimos al no

Voz 0125 11:14 bueno pues habrá que esperar de momento que ese Gobierno se constituya parece ser que hasta después de las elecciones autonómicas municipales no van a llegar esas reuniones o al menos se puede saber cómo se puede configurar con qué apoyos puede contar el Partido Socialista para poder gobernar Jesús Izquierdo estamos en este Primero de Mayo ya tenido ya lugar a las diez y media de la mañana un acto muy entrañable en la Barranca porque se cumplen cuarenta años de la inauguración del Memorial no

Voz 8 11:44 pues efectivamente cuarenta años de historia de este memorial La Barranca yo quiero agradecer de forma especial a la asociación que lleva el mismo nombre pues el trabajo impagable ya de hecho en reconocimiento de la historia de la represión franquista en nuestra comunidad cuando uno va a aquel lugar pues siente de verdad los valores que encarna a la República los valores de libertad igualdad de justicia social y en estos momentos en estos momentos políticos que uno teme una involución de derechos en nuestro país pues tiene más sentido que nunca el trabajo que se hace por parte de estas asociaciones en reconocimiento de aquellos que dieron hasta su vida por defender nuestros sería

Voz 0125 12:28 ambos Jesús Izquierdo y Jorge Ruano gracias por acompañarnos en este Primero de Mayo aquí en la Cadena Ser de La Rioja buenas tardes

Voz 8 12:35 gracias a vosotros y muy buenas tardes feliz Primero de Mayo

Voz 6 12:38 muchas gracias a vosotros

Voz 0125 12:42 más cosas Santo Domingo celebra los actos previos a sus fiestas y además ha tenido lugar la entrega del cofrade mayor a la red de Paradores Nacionales Fidel fuente Villa

Voz 0728 12:50 la Cofradía del Vino de Rioja elegido el día de hoy para celebrar en Santo Domingo de la Calzada el día del cofrade nombrar cofrade de honor a la Red Nacional de Paradores de Turismo de España después de que el pasado año celebrarán su noventa aniversario un acto que ha sido presidido por el presidente de la red de Paradores Óscar López quién ha recogido el galardón escuchamos al presidente de la red de Paradores de España

Voz 1764 13:14 no paradores es una un embajador del producto español dentro y fuera de nuestras fronteras el vino desde luego como toda la industria alimentaria es fundamental lo es en La Rioja lo que es en toda España desde luego ser honrados con este con esta mención desde luego que es muy importante para una empresa que no olvidemos vende cada año dos millones trescientos mil cubiertos el treinta y cinco por ciento de ellos a personas extranjeras por lo tanto es un honor y desde luego es un placer formar parte de la Cofradía de La Rioja y además recoge

Voz 0728 13:43 el reconocimiento en una ciudad con dos paradores en el año

Voz 9 13:46 el milenario del nacimiento de los Santos nada más y nada

Voz 1764 13:48 menos mil años de de el nacimiento de Santo el novecientos diez de la Fundación esta ciudad noventa años de Paradores XXXV de la cofradía aquí se reúnen mucha historia y es un verdadero honor

Voz 0728 13:59 también les contamos que Santo Domingo de la Calzada celebra hoy diversos actos con motivo de las ya cercanas fiestas de Santo desde la madrugada ir cada día a la sería el atardecer y hasta el próximo día doce una persona con un tambor recorren las calles de la ciudad recordando las vueltas que Domingo García dada por los bosques de la zona en la búsqueda de peregrinos perdidos son las vueltas del santo también esta mañana ha tenido lugar el reparto por todos los domicilios de la ciudad del Pan del Santo ese Mollet que durante todo el año preside los domicilios de cientos de calceatenses Ike recuerda la caridad el Santo con los peregrinos son los pobres acabamos contándoles que el Teatro Avenida acoge esta tarde a partir de las nueve el pregón de las fiestas un pregón que será realice dado a cargo de la Asociación Teatral Calceatense siendo ésta la primera vez que un colectivo recibe la distinción de pregonar las fiestas patronales el motivo que ha dado el Ayuntamiento es que nadie mejor que la asociación teatral con la representación de Los Milagros del Santo que este verano celebrarán su vigesimoséptima edición puede transmitir de manera respetuosa la vida y los milagros de Domingo García en el año del milenario de su nacimiento en el transcurso el pregón también habrá una actuación musical a cargo del dúo formado por los calceatenses Marina y Manuel Gil blanco al piano y al sexo

Voz 0125 15:09 y en Calahorra Ciudadanos ha presentado su candidatura para las municipales Miguel Ángel Santos

Voz 1584 15:14 una candidatura formada por personas vinculadas a la sociedad civil de Calahorra y comprometidas con que la ciudad avance es lo que dijo el cabeza de lista Rubén Jiménez en la presentación quién a comienzos de abril comentada que asumía este reto con mucha ilusión

Voz 10 15:30 decir que la lo lo lo llevo con mucha ilusión también con nervio lógicamente porque cargo que es pero muy tranquilo porque estoy respaldado por un gran grupo es un gran grupo que va a ser muy sencillo en caso de gobernar con ellos son muy buena gente y muy profesionales

Voz 1584 15:45 ayer se reafirmó en que el proyecto de Ciudadanos se consolida y que es un equipo con el que pueden llegar a gobernar esta ciudad

Voz 0973 15:53 tenemos el mejor equipo para gestionar este Ayuntamiento con este equipo yo quiero puedo voy a ser alcalde de Calahorra contamos con economistas médicos gestores en nuevas tecnologías ingenieros arquitectos maestros gente joven personas que conocen el Ayuntamiento es funcionamiento quiere aprovechar toda esta experiencia capacidad de trabajo capacidad de diálogo para recuperar Calahorra

Voz 1584 16:16 arropando a los candidatos de Calahorra estuvieron la diputada nacional electa de Ciudadanos María Luisa Alonso y el candidato a la Presidencia del Gobierno de La Rioja Pablo Baena junto con integrantes de su lista al Parlamento el calagurritano David Miranda Cristina Gómez y Pilar Rabassa tras han Rubén Jiménez se encuentran el número dos Luis Bella en el tres escena Moreno actual portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Calahorra les siguen Ana Jero Juan Salinero Carlos Sanz Jesús Ángel López y Luis Fernando Alonso Arroyo por su parte María Luisa Alonso recordó que en dos mil quince consiguieron dos concejales que han luchado para llevar adelante proyectos emociones su trabajo se ha traducido en las pasadas elecciones generales en un aumento de casi mil votantes en Calahorra

Voz 0125 17:06 ICO los titulares deportivos Sergio Moreno

Voz 0116 17:09 hola el EDF Logroño desaprovechó el pasado fin de semana una ocasión muy importante para haber logrado su salvación iba ganando cero dos y al final cayó en Sevilla ante el Betis tres dos así que se lo jugará todo a una carta este domingo en Las Gaunas ante el Albacete que es un rival directo por la salvación necesita un empate con eso le vale pero Iván Antoñanzas presidente de la entidad logroñesa apuesta por un resultado mejor

Voz 12 17:30 sí eso serbio darnos cuanto antes de del fin de semana como estaba para ya hay centrarnos en bueno en este domingo a la uno que que bueno que estábamos igual que la semana anterior que dependemos de nosotros mismos si esta semana pues consiguiendo un punto aunque tendremos que ir a posibles los tres pues podremos continuar en Primera como se tratara

Voz 0116 17:49 ha sido muy importante para el deporte femenino en La Rioja el club quiere estar a la altura para ello tomó la decisión hace un par de semanas de decretar este partido de puertas abiertas todo el mundo gratis al fútbol para animar a los futbolistas lo explica así Antoñanzas

Voz 12 18:02 sí lo teníamos ya decidió de de de bastantes días tonos jugáramos algo como no al final pues bueno si no nos jugamos nada pues si queríamos que fuera también puertas abiertas Ignacio está para todos uno a todo el mundo lo lo que no ha podido este año pero bueno cuando no algo pues no la hacemos lo mismo para ver si podemos conseguir que vaya a gente que no sea

Voz 0116 18:23 la cita será el próximo domingo a la una del mediodía en Las Gaunas el EDF Logroño precisa del apoyo de toda la afición

Voz 0125 18:51 en este día y al cierre de Hora catorce hablamos de memoria histórica nos trasladamos hasta el Archivo Histórico Provincial de La Rioja para hablar de la represión franquista en los años de la posguerra en un reportaje que ha elaborado Diego Sacristán

Voz 15 19:16 pero nada de ilusión

Voz 16 19:20 de la temporada

Voz 17 19:22 con los súper de los

Voz 16 19:24 oye gritos de Lorca y Machado el Archivo Provincial guarda mil doscientos ochenta y nueve expedientes de responsabilidades políticas

Voz 13 19:37 mientras ochenta historias de personas que en un escenario de postguerra fueron perseguidas por la ley franquista de responsabilidades políticas una ley que perseguía aquellos que hubiesen prestado su apoyo al bando republicano o a los rebeldes izquierdistas de mil novecientos treinta y cuatro incluso sin la necesidad de haber participado en episodios armados el propio régimen franquista establecía en el texto legal que era necesaria la reconstrucción espiritual y material de la patria es decir una ley para reprimir para recaudar Micaela Pérez es la directora del Archivo

Voz 18 20:09 tenemos mil doscientos ochenta y uno de una relación casi no somos final simplemente de nombre apellido procedencia en algunos casos sabemos también a qué se dedicaba a la profesión el arco cronológico sobre el expediente y el lugar donde lo conseguimos

Voz 9 20:28 entre los expedientes que se guarda en La Rioja destacan nombres como Amós Salvador Carreras suministro de la gobernación del Gobierno de Azaña al que el tribunal e impulsó la sanción más alta con cien millones de pesetas o el de Basilio Gurrea alcalde de Logroño fusilado en julio de mil novecientos sesenta y seis pero no hacía falta ser un político de renombre para tener problemas con la administración franquista estar afiliado a un partido o a un sindicato o defender las ideas republicanas abiertamente eran motivos suficientes para que la administración franquista llamase tu cuarta unos documentos que ya son objeto de estudio la investigadora Evan estar es está intentando poner una cifra a la cuantía económica que supuso la represión para las arcas franquistas en nuestra comunidad en una conversación de estar es cuenta que la represión fue retroactiva para cobrar las deudas el régimen llegaba embargar ganado y útiles personales

Voz 19 21:19 de la temperatura tienes por ejemplo en el caso de los maestros él mismo no eran multas el pelo Tammy no eran embargos porque evidente muchas buenas personas fije de ella misma tormentas y no podía una persona una voluntad el lodo automáticamente es doce embargaban sublimes los que explora incluso la vajilla una manta que pondrá en un tono en su en su casa con la intención de que Putin está compuesta por lado y los productos pues por ejemplo animales de trabajo no va caso cantar de niño

Voz 13 21:55 entre los expedientados está el abuelo de Urbano Espinosa a su nieto lo define como un hombre adelantado a su tiempo que contribuyó al progreso de La Rioja fue uno de los primeros fotógrafos de la comunidad pero además construyó y dirigió una central eléctrica así como una panadería mecanizada que rivalizó con la panadería tradicional del pueblo una rencillas que posteriormente le traerían problemas

Voz 20 22:16 el concejal seguramente por Izquierda Republicana sin carné con el expediente de responsabilidades políticas la Guardia Civil del Puesto de Lumbreras y algunos otros informantes le dicen que es un rato

Voz 0973 22:31 como una historia surgió administrara gustó o algo malo

Voz 20 22:34 en ese momento podía haber desde el punto de vista de los de los sublevados y de los vencedores después

Voz 13 22:42 una vida que cambió radicalmente tras el alzamiento del dieciocho de julio con la victoria del bando nacional Inocencio Ruiz fue perseguido su llama Vital progresista fue apagada por la represión ni su nieto ni sus hijos conocían la existencia de este expediente el descubrimiento tuvo lugar cuando Urbano Espinosa recibió una llamada desde el Archivo Provincial de La Rioja

Voz 20 23:01 lo que sentí fue un nudo en la garganta y me puse a llorar fue muy emocionante pues la la respuesta se exponga unos vamos a juntarnos todos si damos a tenían Micaela el poder hay que nos lo enseñe para para que lo vean todo fue la sorpresa porque ahora sobrevive en cuatro tíos cuatro de los hijo de los once hijos que tuvo Inocencio Luciana no conocían no tenían datos de que hubiera habido un procedimiento judicial abierto no es que yo creo que no haría cambiaría eso sí que tu dado que la Guardia Civil fue a por él en algún momento con un tratamiento muy duro e inmediata posguerra

Voz 13 23:45 bueno ahora a la familia tiene previsto correr con los gastos de la restauración del expediente preservar la historia de Inocencio una de las mil doscientas ochenta y nueve que descansan custodiadas tras los muros del archivo

Voz 21 23:57 Caiga no renueva es la herida yo era siempre en encima no levante de rencores que este pueblo está muy pequeño eran otros tiempos calla es heridas