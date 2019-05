Escucha las noticias de las 16:00 (01/05/2019)

a Venezuela se enfrenta un Primero de Mayo muy polarizado tanto Nicolás Maduro como el presidente encargado Juan Guaidó han convocado a sus seguidores a participar en movilizaciones callejeras a esta hora no allí incidentes tampoco hay noticias de Guaidó el opositor Leopoldo López continúa en la residencia del embajador español en Caracas desde Estados Unidos el Secretario de Estado Mike Pompeo no descarta que su país eche mano del ejército para intervenir en Venezuela

Avs entre la opción de usar la fuerza militar es factible si eso es lo que se requiere aunque esperamos que no esperamos que haya un resultado pacífico y que se vayan sin violencia estamos vigilando a los que usan la violencia ido responsabilizará hemos pero el presidente ha dejado muy claro que los vamos a asegurar de que la democracia se restaura en Venezuela

primero de Mayo en Madrid ha reunido a representantes de PSOE y de Podemos a Pablo Iglesias no le ha gustado que Pedro Sánchez convoca a los líderes de PP y Ciudadanos la próxima semana una ronda de contactos la que él va a ser el último se han recibido en La Moncloa

Voz 3

02:00

no entendemos que justo después de que la CEOE el Banco Santander pida a Pedro Sánchez entenderse con la derecha llame a la derecha por teléfono inmediatamente para reunirse con ellos si no hay un gobierno de coalición no hay gobierno estable porque el Partido Socialista tienen menos diputados que las tres derechas solamente si nos ponemos de acuerdo aseguraremos una mayoría parlamentaria frente a las tres derechas