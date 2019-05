Voz 0313

00:00

toda la razón de ser proletariado digital el invento no es mío eh le corresponde a un filósofo alemán que se llama Markus Gabriel al que hoy entrevistan en el diario El País este hombre este pensador define a los gurús de Silicon Valley y a las redes sociales como grandes criminales porque son ellos precisamente dice quiénes los han convertido en eso en proletarios digitales a su servicio su último libro titulado el sentido del pensamiento plantea la paradoja de que hoy los seres humanos tienen más conocimientos que nunca pero que tampoco nunca han sentido que saben menos eso tendría que haber colas claro con las mentiras al por mayor pero también con la crisis de representación es decir no fiarse ni de los políticos ni de los medios tradicionales ni las instituciones ni de nada ni de nadie Markus Gabriel lo tiene muy claro trabajamos para Facebook o para Google porque con sus algoritmos su Software su inteligencia y aprovechando el rastro que dejamos nos convierten en adictos son dice como Philip Morris o la heroína este filósofo habla también de una efervescencia sentimental inducida en contra de la razón y el pensamiento que explicaría entre otras cosas el triunfo de la política identitaria el egoísmo y el resentimiento Bono yo no sé si a este hombre le picó de pequeño el virus del catastrofismo o tiene más razón que un santo me inclino a pensar más lo segundo que lo primero aunque tal vez la verdad esté a mitad de camino pero es que hoy además al ver al fundador de Facebook Mark Zuckerberg anunció que se compromete con la defensa de la privacidad decir además que el futuro va a ser privado después de todo lo que ha ocurrido en Facebook de el robo de datos de noticias falsas de interferencias en procesos electorales en fin criminales no sé pero que se cachondeo un poco de nosotros eso sí lo tengo bastante claro bienvenidos a La Ventana