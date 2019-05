Escucha las noticias de las 17:00 (01/05/2019)

pues de momento no Xavi en varios medios el uso confirman que Casillas ha sufrido un infarto de miocardio mientras esperaba menos cortó esta tarde el futbolista estaba hospitalizado en el club soporto realizado cateterismo las fuentes hospitalarias indican que el jugador se encuentra acuerdo de peligro y que de hecho ya está consciente según TBI Casillas sufrió una obstrucción vascular que quedó solo tal cual stent coronario expusieron un tubo perforado que se secta en el vaso sanguíneo para prevenir o impedir que el Arteria se vuelve a cerrar ir al parecer está evolucionando relativamente bien insisto según las fuentes que citan los medios lusos no obstante indican que como sabes si el jugador volverá a participar en los partidos de lo Oporto ir enteros sale graba su futuro profesional de momento su equipo no comentar estado de salud de Casillas

Voz 1510

01:33

tardes buenas tardes los demócratas quieren que Robert Mueller testifique este mes sobre la investigación de la trama rusa no se fían del fiscal general William va el presidente del Comité Judicial en la Cámara de Representantes Jarrett Nader asegura que el fiscal bar engañó al pueblo estadounidense con la versión del informe Mueller que modifico presentó al Congreso eliminó un doce por ciento de su contenido para proteger información sensible dijo entonces el propio Muller escribió una carta al fiscal quejándose de que su resumen no capturó completamente el contexto la naturaleza y el contenido del informe creando confusión pública sobre aspectos críticos de la investigación el Comité Judicial emitió una citación para que el Departamento de Justicia entregara el informe íntegro el plazo para cumplir ese requerimiento termina hoy que hasta ahora no sabemos si el fiscal ha entregado el documento lo va a hacer