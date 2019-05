el candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado que no ha estado en esa manifestación ha criticado el presunto giro al centro del Partido Popular dice que no es creíble

Voz 3

00:38

tiene ningún proyecto de futuro no se están tomando en serio los españoles piensan que los españoles somos idiotas que no hemos sabido lo que han estado contando durante toda la campaña desde luego se giro se presunto giro al centro no es creíble