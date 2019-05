Las noticias de Galicia, 18:02 (01/05/2019)

acaba de nacer no es la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias de Galicia esta nueva entidad pretende acabar con una anomalía que sólo el cuatro por ciento de las cooperativas estén dirigidas por mujeres también incrementar el veintidós por ciento actual de mujeres en sus órganos de administración Dolores Calvo responsable de la cooperativa vitivinícola con desde al Barei eso presenta

Voz 3

01:17

pretendemos visibilizar a muy ayer no sólo la mujer trabajadora como dice él sino admitieran presta área muchas directivas a mujer profesional cualificada que que te en capacidades para participar la toma de decisiones de las empresas no perder Olmedo ahí animarse a a participar una cooperativa asistiendo a hacen me leas actividad despropósitos que formando parte de los órganos de decisión