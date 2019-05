Manu Carreño, sobre Messi: "No he visto una cosa así en mi vida"

Voz 1375

00:00

pues yo no he visto una cosa así en mi vida te lo digo te lo digo como lo pienso no he visto un jugador así en mi vida porque lo de hoy del Barça ante el Liverpool el Barça tres Liverpool cero sólo Lo justifica un futbolista que lleva el diez a la espalda y que es este si el puto amo del fútbol mundial como decía Mourinho de a Guardiola lo que ha ocurrido hoy en el Camp Nou ha sido que el Barça se ha metido casi casi casi en la final de la Liga de Campeones hay que ir Anfield al templo del fútbol de Jurgen Klopp pero hoy en el Camp Nou con un Liverpool que me gustaba bastante y que ha sometido al Barça durante buena parte del partido sobre todo en la segunda mitad con un Barça que durante buena parte del encuentro ha hecho fútbol ramplón sin posesión de balón sin control del partido sin control del juego viendo cómo Liverpool llegaba una y otra vez Icon Un Ter Stegen que ha sido un día más clave en tres paradas que podían haber metido al Liverpool en el partido y en la eliminatoria con un encuentro uno cero