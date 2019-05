Escucha las noticias de las 06:00 (02/05/2019)

nosotros desde luego somos una embajada que presta asilo como corresponde a las normas internacionales estamos preocupado y alerta porque nosotros pensamos que en Venezuela no puede ocurrir otra cosa que no sean salida pacífica

ha concretado más la comunidad internacional por ejemplo lleva meses pidiéndole unas elecciones presidenciales con garantías a las del año pasado buena parte de la oposición no pudo concurrir esta noche se ha confirmado una segunda víctima mortal en los enfrentamientos en la calle de ahí es el dos de mayo el día de la Comunidad de Madrid vamos a saludar hoy esta mañana en este programa a los cinco candidatos principales en las elecciones autonómicas del veintiséis de mayo estará Vox y no será porque no los hayamos invitado que lo hemos hecho pero su candidata Rocío Monasterio ha preferido no estar en la celebración del dos de mayo esta mañana en la comunidad Pablo Casado va a volver a verse con Ángel Garrido el que fue presidente dio la espantada tres días antes de las generales yéndose a Ciudadanos C's que le ganó las generales a los populares en Madrid en fin con la tensión en la derecha en todo lo alto también en la izquierda se viven discrepancias sobre cómo ha de ser el futuro gobierno de España jaima

la única opción para que el Gobierno sea de izquierdas es que sea un gobierno de coalición con nosotros porque porque si no fuera así como ha ocurrido siempre en la historia de España el Partido Socialista se pondría de acuerdo con la derecha en las cuestiones de economía eso no sería un gobierno de izquierda

año dos mil doce que teníamos ya negociada con el Gobierno Iker nos es usada en que no había mayoría parlamentaria ahora la ahí no hay excusas

si el jefe de los servicios médicos de su equipo al Oporto dice que no le van a quedar secuelas pero que la decisión sobre continuar con su carrera o no la tiene que tomar él llama Nelson pongan pues pondrá sólo después de ponderar todos los factores con mucha calma y mucho diálogo se decidirá si va a continuar os si quiere continuar o no si se da el caso él quedará perfectamente recuperado he restablecido de eso tenemos prácticamente la certeza no estoy