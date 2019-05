qué tal buenos días tiempo tranquilo y sin cambios en la Comunidad de Madrid más sol que nubes y temperaturas cálidas hoy entorno a los veintitrés veinticuatro grados a mediodía es dos de mayo Día de la Comunidad de Madrid día festivo en la región tras un primero de mayo muy politizado los sindicatos madrileño piden a la izquierda que no sé francamente para evitar que el desencanto ocupe a Vox en la región CCOO y UGT reclaman a Pedro Sánchez que no pacte con Albert Rivera Jaime Cedrún de Comisiones José Miguel lo perrillo de UGT

han estado aquí en Assen en La Ventana de Madrid porque si en estos momentos con toda la ilusión que ha generado no son capaces de responder vamos a una nueva frustración lo que vamos a hacer dentro de cuatro años vos de que ese es el escenario por eso nosotros queremos es que no hay camino no hay otro camino

no no es una buena noticia nosotros la verdad es que no no justo cuando Sacramento Unida Podemos ya entendemos que no porque eso va a dividir el voto y que tenemos confianza en que entre el Partido Socialista y Unidas Podemos en es momento ya entre Gabilondo y Errejón que tenían buena sintonía además estábamos seguros que iban a colaborar en un Gobierno de coalición pero estando como estaba vivo por la verdad que no lo sé y con la irrupción de bosque también