Voz 1275 00:06 con sol y buen tiempo para celebrar este Día de la Comunidad de Madrid qué tal buenos días va a tener mucho morbo político esta mañana el último dos de mayo de esta legislatura con un tercer presidente que existen al frente de los actos Pedro Rollán con un PP bajo todos los focos por la debacle electoral del domingo con un invitado estrella Ángel Garrido acude a Sol al escenario donde hizo de maestro de ceremonias el año pasado como presidente del Partido Popular hoy cogido de la mano de ciudad

Voz 0861 00:31 danos con la camiseta naranja a la cita tampoco va a faltar este año Esperanza Aguirre Javier Bañuelos no ha habido un dos de mayo con tanto More

Voz 2 00:40 lo político hoy asistiremos por ejemplo al rencor

Voz 3 00:43 entro entre Pablo Casado alguna especial mención a Ángel Garrido porque no todas las listas tienen el lujo de contar con un presidente autonómico en activo reencuentro entre Pablo Casado y Garrido que hoy

Voz 0861 00:54 regresará a la que ha sido su casa si en calidad de ex presidente pero con el traje naranja de su nuevo partido yo voté a mediados de Cospedal

Voz 4 01:03 pero estar estar estado muchos años con Pablo Casado ha de estar está compartiendo pinchos de chorizo en la en la casilla de Villa Vallecas hace mucho

Voz 0861 01:10 el PP se juega mucho en Madrid tras el batacazo de las generales Pablo Casado se arriesga a que la izquierda arrebate una región que no gobierna desde hace tres décadas el Partido Popular de Madrid echará el resto con una candidata que esa apuesta personal de Casado

Voz 5 01:25 yo creo que Vox en Madrid junto con el Partido Popular y conciudadanos tenemos que mirar para adelante y darse cuenta de que el adversario están frentes se llama Sofía

Voz 1275 01:34 a la vista puesta en el veintiséis de mayo

Voz 6 01:36 yo este dos de mayo también reaparecerá Esperanza Aguirre muchos de nosotros creemos

Voz 7 01:42 que los tres partidos constitucionalistas lo que tienen que hacer es llegar a un acuerdo sobre las reformas que España necesita

Voz 0861 01:48 lecciones del pasado porque esto es lo que decía Esperanza Aguirre hace dos años el tiempo que lleva sin acudir a la recepción oficial de la Comunidad Esperanza Aguirre por cierto reaparece acorralada por los informes de la Guardia Civil sobre su supuesta participación en la trama Púnica

Voz 1275 02:05 últimos dos de mayo antes de la cita con las urnas la campaña electoral arranca en una semana el lunes van a poder escuchar ver y leer el primer debate electoral entre los candidatos a la Alcaldía de la

Voz 0861 02:14 capital debate a seis que organizan esta casa la Cadena Ser en Madrid el país comienza la batalla por Madrid

Voz 8 02:21 Valverde a Carmena José Luis Martínez Almeida de Begoña Villacís Carlos Sánchez Mato Javier Ortega Smith

los candidatos a la Alcaldía abren la campaña en un debate organizado por Radio Madrid y el País este lunes seis de mayo desde las doce y media en directo desde el Colegio de Arquitectos de Madrid

Voz 1275 02:47 la colaboración de Alcoa es jueves dos de mayo Móstoles también se enfunda hoy el traje de fiesta

Voz 10 03:11 buenos días pues persiste afortunadamente la tranquilidad en las vías madrileñas se nota este jueves festivo en la Comunidad así que situación muy cómoda para los con

Voz 0861 03:18 el tiempo que nos anuncia la previsión Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 03:21 buenos días hoy podremos disfrutar de muchas más horas de sol que ayer ya no se formarán las nubes de tormenta que descargan sobre todo en puntos de montaña sol todo el día con temperaturas sin cambios importantes ahora no hace falta abrigarse demasiado ambiente fresco sólo un poco frío en la sierra durante la tarde ambiente cálido al sol máximas alrededor de los veinticinco grados hasta veintisiete veintiocho esperamos cerca de los ríos Tajo y Tajuña

Voz 1275 04:07 los sindicatos madrileños piden a la izquierda que no sé francamente para evitar que el desencanto a UP a Vox en la región Comisiones Obreras UGT han lanzado varios recados políticos en el primero de mayo el Día Internacional del Trabajo reclaman a Pedro Sánchez que no pacte con Albert Rivera Jaime Cedrún de comisiones y José Miguel López Reggio de UGT han estado en las en La Ventana de Madrid

Voz 13 04:26 porque si en estos momentos con toda la ilusión que ha generado no son capaces de responder vamos a una nueva frustración lo que vamos a hacer cuatro años vos es decir que ese es el escenario por eso nosotros queremos que es que no hay camino no hay otro camino

Voz 14 04:44 no no es una buena noticia nosotros la verdad es que no no justo cuando ese fragmento Unidas Podemos ya entendemos que no porque eso va a dividir el voto ya que tenemos confianza en que entre el Partido Socialista y Unidas Podemos en es momento ya entre Gabilondo y Errejón que tenían buena sintonía además estábamos seguros que iban a colaborar en un Gobierno de coalición pero estando como está por la verdad que no lo sé y con la irrupción de bosque también

Voz 1275 05:06 la marcha del uno de mayo concentró en Madrid a los políticos de la izquierda salvo Íñigo Errejón que faltó por un problema personal de última hora y Manuela Carmena quemando a su concejal Jorge García Castaño no hubo ningún representante de la derecha aunque en el caso de Ciudadanos el partido envió a una diputada regional muchos parados muchos autónomos muchos trabajadores que han salido a la calle para reivindicar más empleo de más calidad Sonia Palomino

Voz 1915 05:28 uno de mayo con marcado tono electoral en el que miles de personas marcharon entre el paseo del Prado y la Puerta del Sol entre los asistentes personas de todas las edades preocupadas por la precariedad y el paro y el futuro de las pensiones

Voz 1275 05:39 bueno yo trabajé hace muchos años luego por

Voz 9 05:41 que te va saliendo que una tienda de muebles para limpiar que hace poco estuve en un centro de día pero me mantenido tenido diez días y Machado vamos a hablar

Voz 15 05:50 presa va pasando una mala racha que haya más trabajo habiendo más trabajo la economía crece y mejora todo

Voz 16 05:57 para que nos den la oportunidad de hacer crecer a nivel profesional y ahí evitarlos contratos

Voz 1915 06:05 son más de trescientos cincuenta mil parados y más de un ochenta por ciento de temporalidad en los nuevos contratos en la Comunidad de Madrid los trabajadores reclaman al nuevo Gobierno la derogación de la reforma laboral y medidas de control para acabar con el fraude en la contratación y con la siniestralidad laboral