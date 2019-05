Escucha las noticias de las 08:00 (02/05/2019)

Voz 1727

00:07

qué tal muy buenos días de hoy en una semana estaremos inaugurando nueva campaña electoral nos pilla todos exhaustos sí de política pero los partidos se juegan mucho poder territorial en ayuntamientos y comunidades autónomas además del Parlamento Europeo todo lo que unos y otros dicen estos días sobre el resultado de las generales sobre la formación del Gobierno de España es otra vez campaña electoral la estrategia del PSOE de ocupar toda la centralidad política la amenaza de Iglesias de o Gobierno de coalición o nada el brusco giro al centro de Pablo Casado la ambición de Ribera de destronar al PP todo es otra vez campaña campaña hoy es el Día de la Comunidad de Madrid la Comunidad donde el PP lleva gobernando veinticuatro años donde ciudadanos les superó el domingo en casi cien mil votos veremos cómo materializan los dos partidos el giro al centro madrileño un lugar donde puede haber este mes overbooking es la comunidad donde más se visualiza la fractura en Podemos con Errejón y Carmena encabezando una candidatura distinta a la del partido morado la comunidad en la que el PSOE no gobierna desde el año mil novecientos noventa y cinco en las generales ha sido primera fuerza donde Vox no ha arrasado como se venía anunciando durante meses hoy es dos de mayo el aniversario del levantamiento del pueblo de Madrid contra las tropas de Napoleón y como contaba Almudena Ariza corresponsal de la tele pública que había escuchado estos días en Nueva York España es el único país que ha derrotado a Napoleón Stipe Bunny el consultor político que empujó a Donald Trump a la presidencia y que asesora ahora a la extrema derecha europea pero pero aún les queda a todos un último asalto hasta el veintiséis de mayo no nos vamos a quitar este año el sayo electoral