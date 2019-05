Voz 2

00:52

no puede más no hay una frase que a mí me encanta que es de William Blake que que dice que nunca sabes lo que es suficiente hasta que no sabe lo que es más que suficiente no bueno pues seguramente You Tube ya más que suficiente ese día ahí decidí que ya no podía seguir ahí quizás presi muy gráficamente no podía seguida ir aplaudiendo a los mítines a ese partido popular no