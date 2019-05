Escucha las noticias de las 09:00 (02/05/2019)

claro Ayna son algunos de los cambios que aparecen en el Plan de Estabilidad que el Gobierno ha enviado ya a Bruselas las compañías que incorporen mujeres en sus consejos de administración tendrán bonificaciones en su factura fiscal siempre que alcancen la paridad entre hombres y mujeres en sus órganos de gobierno además las tasas administrativas subirán en general un siete con cuatro por ciento Otra novedad es la conversión en permanente de un impuesto que Rajoy anunció como temporal el que grava los premios de lotería a partir del año próximo sólo estarán exentos los que no superen los cuarenta mil euros porque es jueves dos de mayo y en dos horas comienza la recepción oficial por el Día de la Comunidad de Madrid que en ese escenario van a coincidir por primera vez Pablo Casado y Ángel Garrido tras el fichaje del ex presidente de Madrid por parte de ciudadanos aquí en Hoy por hoy vamos a hablar en unos minutos con los candidatos a presidir el Gobierno autonómico con todos menos con la candidata de Vox Rocío Monasterio que ha declinado la invitación de la Ser y en Cataluña debaten a esta hora todos los candidatos de los principales partidos a la alcaldía de Barcelona Jaume Bofill día

bon día la primera intervención de Colau ha sido sobre el modelo turístico de la Barcelona as we canario ahora los barceloneses puedan quedarse a vivir en sus barrios también otros temas contaminación fiesta la Mobilitat cien chapusa Cataluña pedía recuperar o espacio público de calidad y para Manuel Valls el tema central es la seguridad que seis asegura TAD no hay libertad sin seguridad no hay libertad faltan por intervenir Jaume Collboni del PSC Ernest Maragall de Esquerra Josep Bou del PP Illana saliente de la CUP