Las noticias de Andalucía, 10:02 (02/05/2019)

buenos días Alfonso Guerra el ex vicepresidente del Gobierno acaba de valorar los resultados electorales ha asegurado que el resultado y el regreso o intento del PP al centro calificando de extrema derecha Vox debilita el Gobierno andaluz al haber pactado con ellos más noticias la Junta de Andalucía decidirá hoy sobre el futuro del investigador Bernat Soria al frente de la Fundación andaluz Progreso y Salud el Patronato de la fundación se reúne analizará si el ex ministro de Sanidad ha cometido alguna irregularidad al compaginar su actividad en este ente autónomo público con su actividad privada el consejero de Presidencia Elías Bendodo advierten que no tolerarán trabajadores fantasmas ni sueldos astronómicos en la Junta